Avrupa’daki talep düşüşü, ihracat rakamlarını etkiler mi?

Avrupa pazarındaki 2. çeyrek rakamlarını değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Euro bölgesindeki ekonomik durgunluğun ihracat oranlarını etkilediğini vurguladı.

Talep düşüşünün rakamlara olumsuz yansıdığını kaydeden İlker Önel, ihracat alanındaki iyileştirme süreci için çözüm önerilerinde bulundu:

Euro alanındaki 2. çeyrek daralması yüzde: 11.2 olarak kaydedildi

“Euro alanı 2. çeyrek daralması yüzde 11,2 olarak açıklandı. Avrupa bölgesinin lokomotif iki ülkesi; Almanya ve Fransa’nın da büyüme rakamları düştüğü için euro alanında daralma ciddi boyutlarda yaşandı.

Euro bölgesi ülkelerindeki talep düşüşü ihracatı olumsuz etkileyecek



İhracatımızın büyük kısmını Avrupa Birliğine yapmamız sebebiyle euro bölgesi ülkelerindeki talep düşüşü maalesef ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Özellikle tekstil ve gıda alanında ciddi ticaretimiz olan ülkelerdeki ekonomik durgunluk ülkemizde imalatçı ihracat yapan firmalarda pazar kaybına ve kapasite kaybına sebep olabilir.



Dış pazardaki durgunluk, iç pazar rekabetini artırabilir

Diğer taraftan dış pazarda satışları düşen firmalar iç pazara ağırlık vereceği için piyasada ciddi rekabet ve buna bağlı olarak kar marjlarında kayıplar olacaktır. Bu durumla bağlantı olarak marjlardaki daralma bilançolara olumsuz yansıyabilir.





İhracat rakamlarındaki iyileştirme için hangi yollar izlenmeli?

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, ihracat yapan imalatçı firmalar için çözüm önerilerini şöyle açıkladı:

“Yapılması gereken, ihracat pazarlarımıza çeşitlilik kazandırarak, mutlak üstün olduğumuz alanlara yoğunlaşmamız gerekmektedir. Buradaki önemli husus ise; TİM gibi kuruluşların çıkardığı dünya ticaret haritalarının kobiler düzeyinde ulaştırılması sağlanmalıdır.”



