Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari dünya yatırım Kütahya Hasat
Bir şube daha
Bir şube daha
İlk beşte yer aldı
İlk beşte yer aldı
İşte yeni genel müdür
İşte yeni genel müdür
Demiryolu çağı başlar mı?
Demiryolu çağı başlar mı?
Fibabanka’da üst düzey transfer
Üst düzey transfer

Avrupa’daki talep düşüşü, ihracat rakamlarını etkiler mi?

Salgın dönemi nedeni ile Euro bölgesinde yaşanılan talep düşüşü, ihracat rakamları üzerinde kritik rol oynuyor. Özellikle tekstil ve gıda alanında önemli ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği Avrupa bölgesindeki ekonomik durgunluk, ihracat yapan imalatçı firmalar için pazar ve kapasite kaybı sinyalleri veriyor.

Avrupa’daki talep düşüşü, ihracat rakamlarını etkiler mi?

Avrupa pazarındaki 2. çeyrek rakamlarını değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel,  Euro bölgesindeki ekonomik durgunluğun ihracat oranlarını etkilediğini vurguladı.   

Talep düşüşünün rakamlara olumsuz yansıdığını kaydeden İlker Önel, ihracat alanındaki iyileştirme süreci için çözüm önerilerinde bulundu:  

Euro alanındaki 2. çeyrek daralması yüzde: 11.2 olarak kaydedildi

“Euro alanı 2. çeyrek daralması yüzde 11,2 olarak açıklandı. Avrupa bölgesinin lokomotif iki ülkesi; Almanya ve Fransa’nın da büyüme rakamları düştüğü için euro alanında daralma ciddi boyutlarda yaşandı.

Euro bölgesi ülkelerindeki talep düşüşü ihracatı olumsuz etkileyecek
 
İhracatımızın büyük kısmını Avrupa Birliğine yapmamız sebebiyle euro bölgesi ülkelerindeki talep düşüşü maalesef ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Özellikle tekstil ve gıda alanında ciddi ticaretimiz olan ülkelerdeki ekonomik durgunluk ülkemizde imalatçı ihracat yapan firmalarda pazar kaybına ve kapasite kaybına sebep olabilir.
 
Dış pazardaki durgunluk, iç pazar rekabetini artırabilir 

Diğer taraftan dış pazarda satışları düşen firmalar iç pazara ağırlık vereceği için piyasada ciddi rekabet ve buna bağlı olarak kar marjlarında kayıplar olacaktır. Bu durumla bağlantı olarak marjlardaki daralma bilançolara olumsuz yansıyabilir.
 


İhracat rakamlarındaki iyileştirme için hangi yollar izlenmeli?

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, ihracat yapan imalatçı firmalar için çözüm önerilerini şöyle açıkladı:  

“Yapılması gereken, ihracat pazarlarımıza çeşitlilik kazandırarak, mutlak üstün olduğumuz alanlara yoğunlaşmamız gerekmektedir. Buradaki önemli husus ise; TİM gibi kuruluşların çıkardığı dünya ticaret haritalarının kobiler düzeyinde ulaştırılması sağlanmalıdır.”


 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İlker ÖnelAvrupa Birliğiİstanbul Tüccarlar Kulübü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.