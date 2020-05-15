Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Brent petrol Petrol fiyatları sığınmacı fetö sağanak
Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı motive ama mutsuz
Evden çalışanlar mutsuz!
e-ticaret desteği
KOBİ'lere e-ticaret desteği
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rekor sıcaklık kapıda
Rekor sıcaklık kapıda
Ödül aldılar
Onur ödülü onların

Avrupa’nın gelinlik modasını onlar belirliyor

Silva Erkoç’un 2011 yılında Almanya’da küçük bir butik olarak kurduğu Sima Couture, şimdi tüm dünyaya gelinlik ve abiye satan büyük bir modaevi. Avrupa’nın moda başkentlerinde mağazaları bulunan Sima Couture, her zevke hitap eden özgün tasarımlarıyla evlilik heyecanı yaşayan birçok çiftin ilk tercihi.

Avrupa’nın gelinlik modasını onlar belirliyor

Almanya’da kurulan Sima Couture, her zevke hitap eden gelinlik ve abiye modelleriyle kısa sürede dünyaya açıldı. Başta Almanya’nın Düsseldorf kenti ile Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mağazaları bulunan modaevinin müşteri portföyünde Türkiye’nin yanı sıra Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Fas, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var.

FARK YARATIYOR

Her yıl özenle hazırlanan yeni koleksiyonlarıyla gelinlik ve abiye modasında fark yaratan Sima Couture’ün merkez atölyesi ise İstanbul’da. Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Sima Couture’ün uzman olduğu alanlar yalnızca gelinlik ve abiye değil. Ünlü sanatçıları da giydiren modaevi, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Mr. Jade’nin giyiminden de sorumlu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Silva ErkoçSima Couture
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.