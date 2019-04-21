“Ay çekirdeğinde kalite düştü"

Gerçekleşen kongrede kuruyemiş sektörünün bugünü ve geleceği gündeme getirildi. Türkiye’nin dört bir yanından katılan kuruyemiş üretici ve sanayicileri sektörün sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet E. Çetinkayışın katılımı ve TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman’ın açılış konuşması ile başlayan genel kurulda, kuruyemiş sektörünün sıkıntıları ve uygulanan vergi oranları görüşüldü. Beyin ve Sinir Cerrahi Doç. Dr. Tufan Cansever ise kuruyemiş tüketiminin faydaları ve yanlış besin takviyeleri hakkında bilgi verdi.



“ Market zincirlerinin operasyon maliyetleri çok yüksek”



Kuruyemiş sektöründe yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında konuşan TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman şunları söyledi: “Zor bir süreçten geçiyoruz. Şu anda içimizde bir çok konkordato ilan eden bir çok firmamız var. Bu zor süreçten dayanışma ile çıkacağımıza inanıyoruz. Kuruyemiş sektörü döviz artışlarından etkilenen bir sektör. Üretimin desteklenmesi ve arttırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Marketçilik yasası biliyorsunuz büyük ölçüde bize çok zarar verdi. Büyük market zincirlerinin son dönemde tedarikçileri ile yaşadıkları sıkıntının da baş göstermesi ile bizler de üzerimize düşeni yaparak market zincirleri ile görüştük. Market zincirlerinin operasyonel maliyetlerinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Kalite ile orantılı olarak sürekli artan bir operasyon maliyet baş göstermektedir. Üç harfli büyüyen market zincirleri ile olan denge korunmalı ona göre planlamalar yapılmalıdır”



“Üretim kanalı yeniden düzenlenmeli”



2018 yılında ay çekirdeğinde yaşanan sıkıntının ardından 2019 yılında da yer fıstığında sıkıntıların yaşanabileceğini ön gördüklerini ileten Karaman, “ Ay çiçeğinde kalite ne yazık ki iyice düştü. Kuruyemiş olarak gıda sektöründe yüzde beşlik bir pazar payına sahibiz. Bu da çok ciddi bir rakam. Gıda sektöründe yapılanma ile sıkıntılar çözülecek hale gelecektir. Dövizde yaşananlar direkt olarak ürünlerimize yansımaktadır. Yerli ürünlerimiz var Antep fıstığı gibi ancak onlarda düzenli artıştan üretim ülkemizde olsa bile etkileniyor. Bu artışların engellenmesinin tek yolu yeniden üretim kanalının düzenlenmesi. Bizler bu üretimin başlatılması için siyah çekirdeğin üretimi için başvuruda bulunduk. Vergiler arttıkça kaçak kuruyemiş ticaretinde artı tespit ediyoruz. Bizler kaçak çalışmaları sıfıra indirdik. Ancak vergilerin artması ile tekrar başladı. Siyah çekirdeği hızla ekerek kaçağı önleyebiliriz” dedi.



Pikan cevizi karaciğer dostu



Tüm Türkiye’den kuruyemiş üretici ve sanayicilerini buluşturan Genel Kurul’da Doç. Dr. Tufan Cansever ise Pikan Ceviz’i hakkında önemli bilgiler verdi. Kimlerin besin takviyesine başvurması gerektiğini anlatan Cansever, “Kuruyemiş besin takviyesinden çok daha yararlı. Pikan cevizi karaciğer yağlanması ve siroza üzerinde büyük ölçüde iyileştirici özelliği var. Türkiye’de üretilebilen Pikan cevizi aynı zamanda ek besin olarak da kullanılabiliyor” diye belirtti.



“Tarımda dijitalleşme şart”



Kuruyemiş sektör sorunları ve çözüm önerileri ise Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt moderatörlüğünde masaya yatırıldı. Sektöre yön veren kuruyemiş üreticileri ve sanayicileri tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini serbest kürsüde tartışma imkânı buldu. Tarımda dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Rüştü Bozkurt “Tarıma ileri teknoloji ilave etmemiz lazım ki kaliteli ürün ortaya çıksın. Doğru planlama ürün üretiminde çok önemli. İnovasyon olmadan rekabet olmaz. İhtisasa önem vermemiz ve her bir ürün için kendi gücümüze dayalı ilerlememiz gerekiyor. Her bir ana ürün için ana planımız olması lazım. Bu TÜKSİAD olarak bize düşüyor” ifadelerini kullandı.