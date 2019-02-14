AYMOD ihracat rekoruna koşuyor

CNR Holding, toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yapılan Global Pazar İstihbarat Sistemi'ni AYMOD için seferber etti.



CNR'ın, kısaca BIA olarak adlandırılan sistemi ile dünyanın dört bir yanından ayakkabı alıcıları AYMOD'a davet edilerek, ihtiyaçları doğrultusunda Türk firmaları ile buluşturulması sağlanacak. Özellikle farklı ülkelerden ayakkabı alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarına girmemiş alıcılar bu sistem sayesinde fuara getirilecek.



Dört farklı dilde 240 kişiden oluşan Global Pazar İstihbarat ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde AYMOD, özellikle yabancı alıcı rakamlarında en az % 50 artış yakalayacak. CNR Holding Kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen AYMOD 3-6 Nisan arasında açık olacak.