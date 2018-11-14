Bakan Pakdemirli'den yerli tohum mesajı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum ithalatına yönelik eleştirilere ilişkin, "Bardağın hep boş tarafından bakılıyor. Yerli tohumda yıllık üretim 145 bin tondan 1 milyon 50 bin tona çıktı. İthal ikamesini karşılama oranı yüzde 45'lerden yüzde 85'lere kadar yükseldi." dedi.

Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Tohum Gen Bankası ile Biyoteknoloji Araştırma Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Tohum Gen Bankasını ziyaret eden Pakdemirli'ye, 60 bini burada olmak üzere, İzmir'deki Tohum Gen Bankası ile birlikte toplam 120 bin tohum örneğinin muhafaza edildiği aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, bankada, ekonomik önemi olan, ıslahta kullanılan ve yerel çeşitler gibi tohum türleri, eksi 18 santigrat derecede 100 yıldan fazla muhafaza edilebiliyor. Yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi için tohumların korunması büyük önem taşıyor.

Pakdemirli, burada kurutulmuş bitki örneklerinin depolandığı Herbaryum, Bitki DNA Bankası ve tohum depolarında da incelemede bulundu.

Tarımsal biyoteknoloji çalışmalarını yürüten Biyoteknoloji Araştırma Merkezini de ziyaret eden Pakdemirli'ye, bitki ıslah çalışmaları hakkında bilgi verildi. Pakdemirli, burada, bitkilerin ıslah çalışmalarının yürütüldüğü iklim odalarını gezerken, daha sıcak iklimlerde ya da kurak bölgelerde fındık yetiştirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Merkez uzmanları da bu konuda çalışma yapılabileceğini dile getirdi.

- Pakdemirli çekirdeksiz limonu test etti

Pakdemirli'ye TAGEM bünyesindeki enstitülerde geliştirilen çekirdeksiz limon çeşidi gösterildi. Büyük talep gören bu ürünün dünyadaki fuarlarda tanıtımına başlanacağı ve yurt dışına satılacağı belirtildi. Bir bıçakla limonu ikiye keserek, çekirdeksiz olup olmadığını test eden Pakdemirli, "İşte görüyorsunuz, çekirdek yok." dedi. Pakdemirli, yine TAGEM enstitülerinde üretilen aronya meyvesini de tattı.

- "İthal bağımlılığı azaltılmalı"

Bakan Pakdemirli, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarımsal ithalat bağımlılığının azaltılmasının önemine işaret etti.

Pakdemirli, "İthalat bağımlılığını azaltmak birinci önceliğimiz olmalı. İklimler değişiyor, bu ortamda kuraklığa dayanıklı tohumlar üretilmeli. Özel sektör ve sanayi ile iş birliği yapılmalı. Buradaki çalışmaların ticarileşmesi için biraz daha gayrete ihtiyacımız var. Yatırımcılarımızı ve özel sektörde iş yapan iş adamlarını davet etmeliyiz. Onları daha çok davet edip eldeki reçetelerle bunların ticari olarak pazarlanmasında daha aktif olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yerli tohum üretimine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bardağın hep boş tarafından bakılıyor. Rakamlar her şeyi açıklar, ben rakamlarla konuşan bir insanım. Yerli tohumda yıllık üretim 145 bin tondan 1 milyon 50 bin tona çıktı. İthal ikamesini karşılama oranı yüzde 45'lerden yüzde 85'lere kadar yükseldi. Piyasada yerli oyuncular da olacak, yabancı oyuncular da ama yerli anlamda hiç de fena değiliz. Bugünün başarısı, yarının başarısının garantisi değil. Daha çok çalışmamız lazım. Bunu yüzde 100'lerin ötesinde, çok ciddi ihracat yapar noktalara getirmemiz lazım. İnşallah oraları hedefleyerek yürüyeceğiz."