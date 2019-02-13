Bakliyatta “royal” rüzgarı estirecek Türkiye bakliyat sektörünün köklü markalarından Reis Gıda, yeni ürün çeşidi Royal serisini raflara sunduğunu açıkladı. Kinoa, chia, beluga mercimeği, siyah nohut, amarant gibi son dönemde sağlıklı beslenmenin yapı taşlarını oluşturan ürünleri 23 farklı çeşitle tüketicisiyle buluşturdu.

JELİS PİRANA



İstanbul’da bulunan 125 bin ton üretim kapasitesine sahip, 13 bin 500 metrekarelik üretim tesisinde 46 çeşit ürün paketleyen Reis Gıda, Royal serisiyle de dünyada yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. 13 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında yeni ürün tanıtımını Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ve Reis Gıda Beslenme Uzmanı Dilara Koçak yaptı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Mehmet Reis, değişen yeni tüketim alışkanlıklarını takip ettiklerini ve ürün çalışmalarını bu doğrultuda geliştirdiklerini vurguladı. Reis, “İç ve dış pazarlarda değişen dinamiklere göre, ürün çeşitliliğimiz geliştiriyoruz.” dedi.



“Gıda israfını kilitli ambalajlar önleyecek”



Dünya genelinde de tercih edilen ve yeni ürün grubunun tasarımında kullanılan kilitli ambalaj sayesinde gıda israfının ve atığın önüne geçeceklerini belirten Mehmet Reis, ayrıca bu seri için gluten hattı da oluşturduklarını anlattı. Üniversitelerle AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Reis, yeni ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışındaki tüketim noktalarının tamamında olacağını belirtti.



“Reis’in değil, Türkiye’nin ihracatı önemli”



Türkiye’de yetiştirilen bakliyatların lezzet farklılığı, besin değerlerinin yüksek oluşu, genetiğinin değiştirilmemiş olmasının dünya ülkeleri açısından talep edilmesini sağladığını belirten Reis, “4 kıtada, 26 ülkede ülkemizin ekonomisine ve yerli ürünün tanıtılmasına katkıda bulunuyoruz. Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi olan AMAZON sitesinde de Reis Gıda ürünleri satılıyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin tarım sektörüyle ihracatını yükseltebileceğini dile getiren ve ihracatı geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Reis, “Reis’in değil, Türkiye’nin ihracatı önemli.” ifadesini kullandı.



“Türkiye’de üretimi bekledik”



Dünyada beslenme alışkanlıklarının günden güne farklılaşması, tüketici alışkanlıklarının değişmesinin yeni ürün serisine ihtiyacı beraberinde getirdiğini anlatan Mehmet Reis, ürünlerin değişik coğrafyalarda üretildiğini bildirdi. Reis, “Biz yerli üretimi ve çiftçimizi desteklediğimizi bir daha göstererek ülkemizde yetişmesi mümkün olan ürünleri paketleyebilmek için o ürünlerin ülkemizde ekilmesini bekledik.” mesajını verdi.



“Türkiye, iklim değişikliğiyle savaşmalı”



Küresel iklim değişiklerinin dünya üzerinde oluşturduğu tehtidlere değinen Reis, özellikle Türkiye’nin bu değişiklikten en çok etkilenecek ülkelerin başında olduğunu vurguladı. “Azalan yağış ve artan sıcaklıklardan dolayı kuraklık olaylarının sıklığı ve artacak olması tarım, sanayi, turizm ve enerji başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyecek. Türkiye öncelikle ilkim değişikliğinin varlığını kabul etmeli ve kararlı politikalar belirleyerek uluslararası alanda çözüme ortak olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



“Bakliyatın gen merkezi Türkiye”



Türkiye’nin tarımsal üretimde kendine yeten, tükettiğinden fazla üreten, ihracatını artıran, cari açıktan kurtulup cari fazla veren bir konuma gelebileceğini bildiren Reis, “Türkiye deneyimli çiftçileriyle, yerli tohumlarıyla, toprak iklim yapısıyla bakliyatın gen merkezi.” bilgisini verdi.



Reis Gıda Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da, bakliyatın sağlık ve beslenme açısından önemine vurgu yaptı. Beslenme açısından baklagil tüketmenin gerekliliğini savunan Koçak sözlerine şöyle devam etti: “Kalp ve damar hastalıkları açısından koruyucu, bağışıklık sistemimizi güçlendirici, kan şekeri kontrolu sağlayıcı, bağırsak sağlığı için önemli, kilo vermeye yardımcı, metabolizma dostu, hafıza ve öğrenmeyi destekeyici bir ürün.”

