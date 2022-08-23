‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’ne Yoğun İlgi

23 Ağustos, 2022 – Türkiye’deki sigorta sektörünün oyun kurucularından Aksigorta, geçtiğimiz yıl başlattığı ve sektörün gelişimine katma değer sunan ‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’nin ikincisini mayıs ayında yeniden başlattı. Bilgi Üniversitesi iş birliği ile tüm sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Aksigorta, eğitim projesinin ikinci döneminde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Yalnızca Aksigortalı acenteleri değil, sektörün tüm paydaşlarını ve üniversite öğrencilerini de kapsayan eğitim projesinde şu ana kadar 10 eğitim gerçekleştirildi ve eğitimlere 1852 kişi katıldı.

Sorumluluk bilinciyle sektör gelişimine destek

Sigorta sektörünün gelişimini sorumluluk bilinciyle desteklediklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, şöyle konuştu: “Aksigorta olarak, Türkiye’deki sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından birisiyiz. Sigorta sektörünün gelişimi konusunda biz ve bizim gibi sektör yapıtaşlarının sorumluluğu bir hayli fazla. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet ve uygulamada değerli acentelerimize eğitim desteğinde bulunduk. Bambaşka Sigortacılık Akademisi ile bu eğitimleri genişleterek, tüm sektör paydaşlarının faydalanacağı kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi projenin ikinci döneminde de gösterilen bu yoğun ilgi bizleri oldukça mutlu etti. Acentelerin özellikle bilgi birikiminin güncel değişime adaptasyon gücünün artırılması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunu 60 yılı aşkın süredir var olan köklü bir şirket olarak, ticari herhangi bir kaygı gütmeden sorumluluk olarak addediyoruz’’ dedi.

Tüm sektöre ücretsiz eğitim fırsatı

‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’, 6 aylık bir eğitim takvimi içeriyor. Sağlık sigortaları, yangın, nakliyat, alacak ve siber gibi pek çok ürünün yanı sıra risk mühendisliği, vergi hukuku, dijital pazarlama, yeni dünyada satış teknikleri ve uzaktan satışta müşteri ilişkileri gibi oldukça geniş bir perspektifte eğitim programı sunan ‘Bambaşka Sigortacılık Akademisi’ alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. Katılımcılara gerçekleşen eğitim sonrası sertifika da verilecek.

www.aksigorta.com.tr/bambaska-sigortacilik-akademisi web sitesi üzerinden Bambaşka Sigortacılık Akademisi programının detayları incelenip eğitimlere kayıt olunabilir.