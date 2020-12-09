Banyo Dolabı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Banyomuzun tasarımına bağlı olarak şık bir dolap satın alabiliriz. Ancak her şeyden önce ihtiyacımız olan alanı ve onu ne için kullanmak istediğimizi hesaplamak, mobilyanın ne büyüklükte olması gerektiğini hesaplamak ve ölçünün ideal olanı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Banyonuz için küçük bir taslak yapın. Maksimum hareket özgürlüğü bırakarak mekanınızı planlayın. Banyonuza uygun havlu askıları, askılar veya raflar koymanız gerektiğini varsayın. Tamamlayıcı olarak ise seçtiğiniz banyo dolapları ile uyumlu ayaklı banyo aksesuarları da bulunduğunu unutmayın. Banyo için dolaplar ve diğer aksesuarların en doğru şekilde kullanılması banyo dekorasyonunu için oldukça önemlidir.

Satın almayı düşündüğünüz banyo dolabında havluları saklayacaksanız kesinlikle size en az bir adet büyük çekmece lazım olacaktır veya sadece küçük banyo eşyaları için ihtiyacınız varsa, dolaba küçük çekmecelerin eşlik etmesi yeterli olacaktır.

Kendinize mutlaka soracağınız sorulardan biri de banyo dolabının rengini nasıl seçeceğinizdir. Renkler şüphesiz ortamı etkiler, odaya belirli bir kişilik verir ve canlılık veya kontrast sağlar.

Stil ve İşlevsellik

Banyonuzu her gün defalarca kullandığınız ve her girdiğinizde banyonuza karşı soğuk hissetmek istemediğiniz için seveceğiniz bir tarz seçmeniz gerekiyor. Günümüzde gelenekselden modern ve çağdaşa kadar birçok stil mevcut.

Kalite

Yalnızca masif ahşaptan veya diğer güvenilir malzemelerden yapılmış olanlar gibi kaliteli dolaplar seçtiğinizden emin olun. Bu çok önemli çünkü uzun ömürlü olmayan düşük kaliteli dolaplar nedeniyle yeniden modellemeyi tekrarlamak zorunda kalmak bütçenize zarar verecektir. Ayrıca, dolapların kalınlığını, montaj donanımının ne kadar sağlam olduğunu ve özel bir montaj yapıp yapamayacağınızı da göz önünde bulundurun.

Beyaz Banyo Dolapları

Banyonuza daha fazla ışık getiren ve aynı zamanda banyo armatürleriyle en iyi birleşenlerdir. Bazen beyaz bir banyo dolabı düşündüğümüzde her şeyde güzel göründüğünü ve bize daha fazla temizlik hissi verdiğini düşünüyoruz. Evim modern banyo dolabı gibi modeller çok yönlüdür ve modern ve farklı hatlara sahiptir. Beyaz lavabo dolapları, beyaz tonlarda, açık renklerde veya çok koyu fayanslara sahip olduğumuzda çok iyi bir şekilde birleşebilir. Modern ve minimalist dekorasyonlara oldukça güzel uyum sağlarlar. Mat veya parlak gibi çeşitli yüzey biçimleri bulmak mümkündür. Hepsinden önemlisi, bugünün banyolarında klasik parlak beyazdan çok mat beyazı daha çok tercih edilen renk olarak öne çıkmaktadır. Mat beyaz daha modern ve güncel bir hava katıyor.

Ahşap Renkli Banyo Dolapları

Banyonuzun daha cilveli ve rahat bir görünüme sahip, daha doğal bir havaya sahip olmasını istiyorsak ahşap renkli banyo dolaplarını tercih edebiliriz. Ceviz, meşe, gri meşe veya meşe olarak sahip olabileceğiniz https://www.evim.com banyo dolapları farklı ahşap türlerinde birçok modeli sizlere sunmaktadır.

Gri Banyo Mobilyaları

Özellikle son yıllarda gri rengi, banyoda güçlenen renklerden biri haline geldi. Gri bir banyo dolabı isteyenler, banyolarının benzersizliği ile öne çıkmasını istemektedir. Mat gri ve parlak gri dahil koyu gölgeler, daha büyük ve çok modern banyolar için ideal olabilir. Genel olarak, erkekler banyolarında bu rengi daha çok severler. Bunun yanı sıra çok daha nitelikli bir görünüm için biraz ahşapla birleştirilebilir.

