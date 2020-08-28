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Banyoları Kelebek Mobilya'ya emanet

Nidapark Küçükyalı projesinin banyoları, Kelebek markasına emanet. 2020 yılıyla birlikte başlattığı yeniden yapılanma atılımına devam eden Kelebek Mutfak Banyo, yeni projelerin de yolda olduğu mesajını verdi.

Banyoları Kelebek Mobilya'ya emanet

Kararlılıkla sürdürülen büyüme sürecinde Nidapark Küçükyalı projesiyle iş birliğine imza atan Kelebek Mutfak Banyo, benzer hamlelerin yıl sonuna kadar devam edeceği bilgisini paylaştı. Nidapark Küçükyalı projesinde ilk etapta 3 ayrı parselde yaklaşık 2.000 banyo Kelebek tasarımlarıyla dekore edilecek.

Marka konut iş birliklerinin yanı sıra mağazalaşma süreciyle de, pandemiye rağmen önemli adımlar atan Kelebek Mutfak Banyo, 2021 yılı sonuna kadar 37 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

İsmail Doğan: “2020’de yaşanan zorluklara rağmen markalarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Doğtaş Kelebek Grubu CEO’su İsmail Doğan 2020 yılını tüm olumsuzluklara rağmen fırsatları da beraberinde getirdiğini ifade etti. Nidapark ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine dikkat çeken Doğan, Kelebek Mutfak Banyo’nun marka konut iş birliklerinin artarak devam edeceğini öngördüklerini belirterek, zorlu geçen bir yılın son çeyreğinde hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

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Nidapark KüçükyalıKelebek Mutfak BanyoDoğtaş Kelebek Grubu CEOsu İsmail Doğan
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