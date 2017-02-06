Başarısını AVM’lere borçlu

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Hazır giyim sektöründe 51 yıldır varım. Bugüne kadar görmediğim hiçbir şey kalmadı. 67 ilde hizmet veriyoruz. AVM’ler olmasaydı Kiğılı da bu noktaya gelmezdi" dedi.



Bugüne kadar sektörün menfaatini ön planda tuttuğunu söyleyen Kiğılı, "Örneğin Sivas’ta 3 kilometrelik bir cadde var ve bu caddede 25 bin TL’ye yaklaşan kiralar istiyorlar bu nedenle mağaza açmadık. Sivas’a AVM yapılınca daha uygun kiralarla mağazamızı açtık" diye konuştu. Kiğılı, "Sektörde yaşanan anlaşmazlıklar geçici olup en kısa sürede sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle iyi niyetli bir şekilde aşılacaktır" dedi.

