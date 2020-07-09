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Bayer Romanya Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu’na Türk CEO

Serçin Giray, 1 Haziran 2020 itibarıyla Pascal Cassecuelle’den bayrağı devralarak Romanya, Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu’nda CEO’luk görevini üstlendi. Giray, Bayer’de bir ülke grubuna CEO olarak atanan ilk Türk olma başarısına imza attı.

Bayer Romanya Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu’na Türk CEO

Serçin Giray Bayer Romanya, Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu’na CEO olarak atandı. Giray, Bayer’de bir ülke grubuna CEO olarak atanan ilk Türk oldu. 1 Haziran 2020 itibarıyla görevine başlayan Giray, 2017 yılından bu yana aynı ülke grubunda CFO görevini yürüttü.

Kariyerine 1999 yılında Bayer'de Türkiye Muhasebe ve Finans Bölümü'nde başlayan Giray, 2008 yılında Bayer Türkiye Raporlama Grup Başkanı oldu ve 2 yıl başarılı bir şekilde görev yaptıktan sonra Bayer AG, Almanya, Kurumsal Finans - Finansal Ülke Koordinasyonu – Avrupa Bölge’sinde profesyonel gelişimine devam etti. Giray, 2013 yılında Türkiye'ye geri döndü ve 2014 yılında muhasebe ekibine liderlik etmeye başladı.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Bayer Romanya Bulgaristan Ve Moldova Ülke Grubuna Türk CEO
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