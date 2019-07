Bayim Olur musun fuarında dev buluşma

Her yıl yüzlerce marka ve yatırımcıyı bir araya getirerek yapılacak karlı anlaşmalara öncü olan ‘Bayim Olur musun Fuarı’ markaların büyüme yolculuklarında önemli bir basamak olmaya devam ediyor. Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezi 5-6-7. hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. Kez İstanbul’da buluşturacak.



2019 ‘de 300 marka tedarikçisini bu fuarda seçecek…







Medyafors Fuarcılık Organizasyonu, UFRAD iş birliği ve ERA Türkiye ana sponsorluğu ile düzenlenecek fuar, 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar istihdam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamakla birlikte ziyaretçi, katılımcı sayısı ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor.



30 bin yatırımcı bu fuarı bekliyor



Gayrimenkulden gıdaya, hazır giyimden aksesuara, kozmetikten takıya, hizmetten eğitime birbirinden farklı sektörlerin bir arada yer aldığı fuar, markalaşma konusunda yolun başındaki yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Franchise sistemiyle büyüme hedefi olan yeni markalar, marka bilinirliğini arttırmak, ürün tanıtımını yapmak, zincirleşen büyük markalar da sektördeki yerini korumak için her yıl Bayim Olur musun fuarında yerini alıyor. 1 milyon aylık tıklanmaya ulaşan Bayim Olur musun web portalında kayıtlı 30 bin yatırımcı da bu fuarı bekliyor.



‘’Katılımcılar fuardan memnun ayrılıyor’’







Sektörün nabzını tutan Bayim Olur musun Fuarı organizasyonunu üstlenen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; “Marka kimliğinin, ürünlerin ve operasyonun standartlarının oluşmasını bekleyen firmalar, franchising için altyapılarını tamamladıktan sonra büyüme planlarını bu yönde kurguluyor. Sisteme dâhil olan firmalar, marka bilinirliğini arttırarak hızla büyüme imkânı bulurken, şube sayısının artmasıyla birlikte müşteri bağlılığını da sağlamış oluyor. Franchising sistemi ile girişimci de marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için edindiği bilgi birikimini kullanarak, bulunduğu bölgede fırsat eşitliği sağlayabilirken aynı zamanda reklam, PR ve sosyal medya yönetim desteği, personel eğitimleri, yetiştirme konularında da destek alıyor’’ dedi. Erem sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bizlerde böyle sistematik olarak ilerleyen bir sistemin içerisinde profesyonel bir platform oluşturarak yıllardır Türkiye’nin en popüler franchise markalarını girişimciler ile buluşturuyoruz. Anadolu’daki markaları Türkiye’nin her yerine yaymayı Türkiye’den de daha fazla global markalar çıkarmayı hedefliyoruz. Fuarımızın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcılar, bekledikleri ziyaretçi sayısının fazlasını elde ederek fuardan memnun bir şekilde ayrılıyorlar.”