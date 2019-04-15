Bayim Olur musun web portalı aylık 1 milyon tıklanmaya ulaştı!

Markaların görünürlüğünü binlerce kat arttıran ve yatırımcının franchise veren markalara ulaşmasını sağlayan, dev franchise platformu Bayim Olur musun veri tabanında kayıtlı 30 bin aktif yatırımcı üyesi ve sürekli yenilenen portföyü ile hizmet vermeye devam ediyor…

Markalarımızın ve ziyaretçilerimizin ilgisiyle gün geçtikçe büyüyoruz…



Son 1 aylık verilerimiz;



90.000 Tekil Ziyaretçi ve 1.000.000 sayfa görüntüleme



Bu trafikten, portala kayıtlı firmalar binlerce franchise başvurusu aldılar…



En çok ziyaret alan şehirler İstanbul,( %38) Ankara (%18),İzmir (%8),Bursa, Adana ,Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirleri..



Cinsiyet dağılımı Erkek (%65), Kadın (%35)



Cihazlara göre; Mobil (%56),Destop (%41), Tablet (%3)



Popüler Kategoriler; Cafe/Tatlı/Pasta, Fastfood, Restoran, Mağaza ve Hizmet



Web sitemizi kullanarak, firmamız ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz, organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz; Bayim Olur musun Franchising ve Markalı

Bayilik Fuarı için detaylı bilgiye ulaşabilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sitemizde oluşturduğumuz menüler ile istediğiniz bilgiye kolayca ulaşabilir zamandan kazanabilirsiniz.



Direkt yatırımcıya ulaşan portalımız markaların çok ciddi bir reklam alanı…



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Fırsatlar bir tık uzağınızda www.bayimolurmusun.com.tr ile markanızı zirveye taşıyın..



1 milyon kere teşekkürler…



Erem Yayın Grubu ve Medya Fors A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; “Bu güzel rakamlara ulaşabilmek için çok danıştık, çok çalıştık…



Artık herkesin bildiği gibi gelecek dijitalde… Veri tabanımızda kayıtlı otuz bin üyenin portalımıza ilgisini sıcak tutabilmek adına uzmanların önerilerini harfiyen uyguladık…



Her hafta başında franchise girişimci adaylarını farklı marka ve kategorilerle buluşturmak üzere e bülten yolluyoruz… E bültenimizin portalımıza sağladığı ziyaretçi sayısı %40+ gibi, dijital dünyanın ortalamalarının çok üzerinde seyrediyor.



Markalar ve franchise yatırımcı adayları da Bayim Olur musun platformunu verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiler, bunu da zaten portalımız kanalıyla markalara yapılan franchise başvurularından görüyoruz…



Markalar portalımız üzerinden kendilerine bir başvuru olduğunda, sistem onları otomatik olarak uyarıyor! Kendilerine ait özel şifre ile girebildikleri mesaj kutularından yatırımcı başvurularını anında cevaplayabiliyorlar.



Verdiğimiz hizmetin sonuç odaklı olması başarımızın püf noktasıdır.



Cebinde parası olan, finansal enstrümanlar yerine reel sektörde yer almayı yeğleyen ve bu amaçla, hangi markanın franchisee’si olsam diye arayış içinde olan yatırımcı adaylarının portalımıza gösterdikleri bu ilgiye, bir milyon kez teşekkür ediyoruz..



Türkiye Franchise sektörüne internette de pozitif ve sonuç odaklı bir hizmet karışımıyla liderlik ediyor olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

