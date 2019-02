Baymak 2019’da İhracatta Büyüyecek

Yoğuşmalı kombi ailesinin yenilenen son üyesi Duotec Compact’ın yanı sıra iki yeni kombiyi de pazara sunacaklarını açıklayan Baymak CEO’su Ender Çolak, “Tasarruf ve yüksek verimli, son teknolojiye sahip ürünlerle dünyanın her noktasında Baymak imzasını göreceğimiz bir dönem bizi bekliyor” dedi.



Türkiye’de iklimlendirme sektöründe fark yaratan, son teknolojiyi kullanıcılarla buluşturan Baymak, 5 yıldır gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile yoğuşmalı teknolojisinde fark yaratmaya devam ediyor. Kombide kompakt tasarım, sessiz çalışma özelliği, yüksek verim, konfor ve estetiği bir arada sunan Baymak’ın, Avrupa teknolojisini Türkiye’ye taşıdığı yoğuşmalı kombi ailesi yenilenen Duotec Compact ile genişledi. Sadece 28 kg ağırlığı ve 70 cm yüksekliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanan Duotect Compact, Premix ve Cold Burner Door teknolojisiyle A enerji sınıfına sahip. Daha küçük ve daha verimli Duotec Compact’ı kullanıcılarla buluşturan Baymak, bu yıl pazara sunulacak iki yeni ürünle yoğuşmalı kombi ailesini büyütmeye devam edecek. Baymak markası ile hem Türkiye hem de dünyada iklimlendirme pazarında fark yaratacaklarını söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “50. yılımızda Baymak’ın iklimlendirme pazarında dünyanın en iyi 10 markasından biri olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

2018 yılında sektörde yaşanan yüzde 5 oranındaki küçülmeye rağmen, Baymak olarak kombide adetsel bazda %9 büyüyerek pazar payını %11’den %13’e çıkarttıklarını söyleyen Çolak, “2019 yılında en büyük hedefimiz ihracat. Grubun Almanya ve Amerika’daki boyler, Fransa’daki kazan ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikamızda, bu yıl sonunda devreye girecek 150 bin adetlik ek kombi üretim hattını da kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla 2019 yılı ihracat hedefimizi, Euro bazında yüzde 15 artış olarak belirledik. Tasarruf ve yüksek verimli, son eknolojiye sahip ürünlerle dünyanın her noktasında Baymak imzasını göreceğimiz bir dönem bizi bekliyor” dedi.



50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören’de toplam 60.000 m2 alan üzerinde, iki üretim tesisi ile

faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Baymak’ın Türkiye genelinde, 1000 ‘e yakın

bayisi, 2100’den fazla satış noktası ve 1500’ün üzerinde servis teknisyeni bulunmaktadır. 600’ün üzerinde

çalışanı bulunan ve her zaman ileri teknoloji ile üretim yapmayı hedefleyen Baymak, 2013 yılı itibariyle %100 BDR

THERMEA Grup şirketi haline gelmiştir. BDR Thermea Grubu, Baxi (İngiltere)-De Dietrich (Fransa) ve Remeha

(Hollanda) şirketlerinden oluşan, Türkiye, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da bulunan

üretim tesisleri ile 2 milyar doları aşan ciroya ve 7.000’e yakın çalışana sahip, ısıtma sektöründe Avrupa’nın 3.

dev grubu olarak 80 ülkede aktif ticaret yapan öncü bir Hollanda firmasıdır. Baymak/BDR Thermea; ısıtma,

yenilenebilir enerji, su ısıtıcılar, soğutma ve su teknolojisi kategorilerinde üretim, ihracat ve ithalat yapmaktadır.

Isıtma alanındaki ürünleri arasında kombi, yoğuşmalı kombi, yer tipi kazan, kat kaloriferi, panel radyatör, havlu

radyatör, vana ve genleşme tankları yer alırken, iklimlendirme alanında; split klimalar, salon tipi klimalar ve ısı

pompaları ile tüketicilere ulaşmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında; güneş kolektörleri, biomass kazanlar,

biodiesel brülörler, fotovoltaik sistemler ile sektördeki yerini alırken, su ısıtıcıları ve su teknolojileri alanında ise

termosifon, termoboyler, gazlı şofben, boylerler, sirkülasyon pompaları, dalgıç pompalar, atık su pompaları, çok

kademeli kendinden emişli santrifuj pompalar ve hidroforlar ile Baymak/BDR Thermea güvencesini kullanıcılarına

sunmaktadır.