BEE'O Propolis'in Ar-Ge Merkezi Bakanlıktan onay aldı

Anadolu Propolisini dünyaya tanıtan firma, Türkiye’nin propolis konusunda uzman ilk Ar-Ge merkezi olarak tescillendi. Böylece BEE’O Propolis, kurulduğu 2013 yılından beri gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları, inovatif ve patentli ürünleri, gıda, kimya, biyoloji, eczacılık ve ziraat konularında uzmanlaşmış kadrosu ile alanında başardığı ilklere bir yenisini daha eklemiş oldu.

BEE’O Propolis Genel Müdürü, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı; "Ar-Ge merkezimizde farklı uzmanlık alanlarından 30’a yakın çalışanımız bulunmakta ve bu ekibimizde bugüne kadar 6 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık ve halihazırda 20 farklı üniversite iş birliği Ar-Ge çalışmamız da devam ediyor. Merkezimizde, 30 bilimsel yayın, 3 kitap, 6 yüksek lisans ve doktora tez çalışması yayınlandı. Arıcılık ve arı ürünleri alanında çok sayıda kongre, sempozyum, seminer düzenlendi. Yaptığımız çalışmalarla, 34 başarı ödülüne layık görüldük. Ülkemizde arıcılığın ve arı ürünlerinin geleceğini değiştiriyor, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Propolisi ilk defa 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile yerli olarak üretip, patentli özütleme teknolojisini geliştiren ve katma değerli yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren firmamızda, Ar-Ge yeteneğimiz ile tüketicilerimize sürekli yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Anadolu Propolisini 14 ülkeye ihraç ederek dünyaya tanıtıyor ve uluslararası markalaşma yolcuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl Ar-Ge merkezimiz, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımız tarafından da onaylandı. Bu önemli destekle çalışmalarımıza daha büyük bir azimle, daha da hızlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Pandemiye rağmen yüzde 200 büyüme

Tanuğur sözlerine şöyle devam etti; “Geçtiğimiz yılı 40 milyon TL ciro ile kapattık. Salgın gündemine rağmen 2020 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 büyüyerek, 2020 yılı hedeflerimize yaklaştık. 2020’nin ilk sekiz ayında BEE’O ve BEE’O UP markalarımızla yer aldığımız perakende, online, eczane satış kanallarındaki pazar payımız da arttı ve her iki markamızla, tüm kanallarda pazar lideri konumundayız” dedi.

Ülkemiz propolisi çok sevdi

Türkiye’de arı ürünlerine ilginin, son 5 yıllık dönemde başta propolis olmak üzere 10 katına çıktığını söyleyen BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, doğal ve sağlıklı gıda pazarında, genel arz ve talebin propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi ürünlere kaymasında 2013’te kurulan BEEO’nun etkisine vurgu yaptı.

Tanuğur; “Firmamızın bugüne kadarki ulusal ve uluslararası başarısında Ar-Ge çalışmalarına ayırdığımız 10 milyon TL’yi aşkın yatırımında katkısı çok büyük ve kurmuş olduğumuz alt yapı sayesinde kovandan sofraya tüm süreçleri kontrolümüz altında olan, gıda güvenliğine ve tüm ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemlerine uygun, tamamen doğal formüller üretebiliyoruz. Ürün portföyümüzde, ana hammaddemiz olan ve patentli teknolojimiz ile insanların sindirebileceği özüt formuna getirdiğimiz propolis ile tamamen doğal damlalar, şuruplar, spreyler, tabletler, ham ballı arı sütlü ve çerezli karışımlar ile cilt bakım ürünleri bulunmaktadır. Halen sürmekte olan Ar-Ge çalışmalarımız ile ürün portföyümüzü her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.