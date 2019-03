BEKO'dan kadın girişimcilere bayilik çağrısı

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilikten eğitimlerinden mentorluğa maddi ve manevi destek sağladıklarını belirterek, "Kadın girişimcileri cesaretlendirmeliyiz. Beko markamızın bu projesiyle kadınları girişimci olmaya teşvik ederken, yatırım yapmayı düşünen kadınların da Beko bayisi olma seçeneğini değerlendirmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi yönünde pek çok çalışma yürüten Arçelik, Beko markası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak hedefiyle yeni bir proje başlattı. Proje ile bayilik almak isteyen girişimci kadınlara başvuru aşamasından itibaren tüm aşamalarda destek verilecek. Eğitim ve mentorluk imkânı da sunarak kadın liderlerin gelişimlerine katkıda bulunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Dinçer, Türkiye'deki girişimci kadınların doğru yatırım kaynağına erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018'de yayınladığı verilere göre işverenler arasında kadınların oranının sadece yüzde 9 olduğuna dikkati çekti.



Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Dinçer, Beko markamızın bu projesiyle kadınları girişimci olmaya teşvik ederken, girişim yapmayı düşünen kadınların da Beko bayisi olma seçeneğini değerlendirmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



Hali hazırda Arçelik bayilerinin yaklaşık yüzde 5'ini kadınların oluşturduğunu anımsatan Dinçer, "Arçelik'te forklift operatöründen kaynakçıya, üst düzey yöneticiden Ar-Ge mühendisine her alanda kadınlar çalışıyor. Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde 2020 yılına kadar yöneticilerimiz arasında kadınların oranını yüzde 17'den yüzde 21'e çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi de Beko'nun Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş bayi ağında kadınların sayısını artırmak hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.