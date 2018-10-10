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Bereket Döner'den yatırımcılara yılın son altın fırsatı!

Türkiye'nin en büyük entegre döner üreticisi Bereket Döner, 2018 yılının son çeyreğinde, yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor.

Bereket Döner'den yatırımcılara yılın son altın fırsatı!
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Bereket Döner, 2018 yılı büyüme hedeflerini, yılın son çeyreğinde Bayim Olur musun Fuarı kapsamında, büyük bir kampanya ile güçlendirme kararı aldı.

Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, bu yıl 16. kez kapılarını açmaya hazırlanan Bayim Olur musun Fuarı öncesi, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

CNR Expo'da 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Bayim Olur musun Fuarı öncesi açıklamalar yapan Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, yatırım yapmak için henüz karar veremeyen işletmeci adaylarına seslenerek gıda ve yeme-içme sektörlerinin, Türkiye'de her zaman en iyi kazandıran, kalıcı ve prestijli bir yatırım olduğunun altını çizerek fuar boyunca franchise sözleşmesi imzalayan yatırımcı adaylarına özel fırsatlar sunulacağını belirtti.
 

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