Bereket Döner, Franchise kampanyasında büyük indirim

Türk dönerinin dünyadaki sözcüsu ve savunucusu Bereket Döner, sektörü hareketlendiren kampanyasının duyurusunu yaptı.



Türkiye'nin en büyük hazır döner üreticisi şirketlerinden Bereket Döner, yaz sezonu boyunca franchise bedellerinde yüzde 50 oranında indirime gidiyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, yatırımcılara yaptığı çağrıyla yaz dönemi boyunca geçerli olacak kampanya ile sektöre canlılık getirirken, bu kampanya ile girişimcilere de büyük imkan sunulduğunu söyledi. Sektöre ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Muhammet Nezif Emek, küçük yatırımların getirisi yüksek kazanca döneceği yeni uygulamanın yaz ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti.



YENİ YATIRIMCILAR KAZANACAK



Bereket Döner'in daha önce 60 bin TL'den franchise bedeli ile satışını yaptığı Bereket Döner Express'lerin 30 bin TL'ye çekildiğini söyleyen Emek şu bilgileri verdi;



"Sektörün en pratik yatırım aracı olan Bereket Döner Express, hızlı dönüşü ve kolay kurulumu olan sadece Bereket Döner'in sunduğu bir işletme modelidir. Genç yatırımcılarımız için ideal bir başlangıçtır.



Yaz dönemi kampanyası boyunca 100 bin TL'den satışını yaptığımız standart Bereket Döner Restoran franchise bedelini de 50 bin TL'ye düşürdük.

Sektörde franchise'in zirvesi olarak kabul edilen Bereket Döner Since 1988 Büyük Alakart Konsept'in fiyatını ise 200 bin TL'den 100 bin TL'ye çektik "dedi.

