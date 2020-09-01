Beş kıtaya Türk fındığı yedireceğiz

Türkiye’nin dünyapazarlarındaki lider ürünü fındıkta ihraç sezonu 1 Eylül’de (bugün) başladı.Başka AB olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Türkiye, dünyapazarının yüzde 70’ini elinde bulunduruyor. 2020-2021 sezonu fındığın piyasayainmesi ve ihracata başlamasıyla birlikte rekabetin kızışacağına vurgu yapanİstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim KuruluBaşkanı Ali Haydar Gören, ihracatçıların zor şartlarda dahi pazar çalışmalarınısürdürdüğünü, yeni pazar imkanlarını zorladığını bildirerek, üretim tarafındandesteklenmeleri halinde Türkiye’nin liderliğini uzun yıllar kimseyekaptırmayacağını söyledi.

“Bu yıl pazardakipayımızı koruyacağız”

Türkiye’nin 2019-2020sezonunu tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirerek kapattığını kaydeden Ali Haydar Gören bu yıl ihracattaki beklentilerini ise şöyle dile getirdi:

“Geçtiğimiz sezon tümrakiplerimizde fındık üretimi azalırken, ülkemizde aratarak 880 bin toncivarında üretim gerçekleşmişti. Biz ihracatçılar da bunu iyi değerlendirdik ve344 bin ton gibi rekor sayılacak miktardaki ürünü ihraç ederek 2.3 milyar dolardöviz girdisi sağladık. Ancak, bu yıl olay biraz tersine döndü. Rakip ülkelerdeüretim artarken, bizde az da olsa bir gerileme yaşandı. TMO’nun açıkladığı vebizim tahminlerimize de yakın olan 665 bin tonluk kabuklu fındık elde edeceğiz.Belki bu ilk başta dünya pazarındaki pazar payımızın azalacağı şeklindeyorumlanabilir. Ancak gerek Türk ihracatçısının pazardaki deneyimi ve becerisi,gerekse geçen yıldan devreden 70-80 bin tonluk stokla birlikte bu dönemde depazar payımızı artırarak devam edeceğiz” dedi.

Yenipazar arayışları devam ediyor

2020yılında alışılmışın dışında başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, Amerika,Rusya ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile Hindistan’a fındık ihracatında önemli artışbeklediklerini dile getiren İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, “Alışık olduğumuzAvrupa Ülkelerine aynı hızda ihracat devam edecek, İskandinav Ülkelerindeihracatta gözle görülür artış sağlanacaktır. Güney Amerika ülkeleri, geçtiğimizyıllara göre daha fazla fındık tüketmeye başladı. Yeni yeni girmeyebaşladığımız Asya ve Afrika ülkelerine de ihracatımızı da zamanla artıracağız.İhracatçılar olarak 5 kıtaya Türk fındığı yedirmek için aralıksız çalışıyoruz”diye konuştu,



TMOdüzenleyici kurum gibi hareket etmeli

Toprak MahsulleriOfisi’nin bir süredir devlet adına fındık alım fiyatı açıkladığını, 2020-2021dönemi için ise Levant kalite fındık için 22,0tl/kg, Giresun kalite fındık için22,5tl/kg fiyat verdiğini hatırlatan İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, “Açıklananfiyat üreticiyi memnun etti. Belki de bahçesine yatırım yapmaya teşvik bileedebilir. Bu fiyat ihracatçı için de makul. Üreticinin kazanması bizi de memnuneder. Ancak, bizim için TMO’nun aldığı ürünü ileride hangi fiyattan satacağıçok önemli. Devlet adına alım yapan TMO’nun, ticari bir kuruluş gibi değil depiyasayı düzenleyici bir kurum davranması, alım fiyatını açıkladığı gibi satışfiyatı ve şartlarını da ilan etmesi belirsizlikleri ortadan kaldırır. Önünü netgörebilen firmalar daha çok ihracata kanalize olur ve sonuçta ve ülkemizkazanır” dedi

Verimliliğiartıracak politikalar uygulanmalı

Ürünün kaliteli,verimli ve bol olmasının, hem ülke ekonomisi, hem de üretici ve ihracatçılarınsosyal refahı için önemli bir değer olduğunu vurgulayan İFMİB Başkanı Gören,bizim asıl sorunumuz verimlilik… Türkiye olarak çok acil bir şekildeverimliliği artıracak çalışmalar yapmak zorundayız. Şöyle ki FAO verilerinegöre 2013-2017 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde ABD’nindekar başına fındık verimi 254 kilogram. Hemen yanı başımızdakibulunan ve fındık üretimine yeni yeni başlayan Gürcistan’da 178,İtalya’da 146, Azerbaycan’da 118, İspanya’da ise 90kilogram. Dünya pazarının lideri konumundaki ülkemizde ise dekarbaşına 77 kilogram verim elde ediyoruz. Bir an önce başta yenileme çalışmasıolmak üzere, zararlılarla zirai mücadele, üreticilerin eğitimi gibi çalışmalarıkoordineli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Tarım Bakanlığımız ve bizihracatçılar çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ancak toplumun tüm kesimlerinindahil olduğu ve bir plan dahilinde çalışmaya ihtiyacımız var” diyekonuştu.