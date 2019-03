Beyanname sürelerinin uzatılması mali müşavirlere can suyu olacak Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BMMG Başkanı Turgay Kanarya, “Vergi beyannamelerin verilme sürelerinin kısa olması nedeniyle meslek mensupları olarak bu beyannameleri hazırlamakta ve kanun süreleri içerisinde yetiştirmekte zorlanıyorduk. Odalarımız ve çatı kuruluşumuz TÜRMOB hemen hemen her ay Maliye Bakanlığı’na süre uzatımı içim müracaat etmekteydi. Bazen bu talepler karşılanıyor süreler uzatılıyor, bazen de talep karşılanmıyordu. BMMG olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret ettik ve bu ziyaretimiz esnasında vergi beyannamelerin verilme ve ödemeleri süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin talebimizi ilettik. Gelir idaresi de bu talebi uygun buldu. Ve ileride yapılacak olan çalışmalarda yararlanılacağı söylendi, 7 Ağustos 2018 tarihinde resmi olarak bize geri dönüş yapıldı. Maliye Bakanlığı’nca vergi beyannameleri konusunda açıklama yapıldı. Her vergi beyannamesinin süresini birkaç gün ileri alacak şekilde sirkü düzenlendi. Bizleri rahatlatan bir karar alınmış oldu. Bu karardan dolayı Maliye Bakanlığımıza ve Gelir İdaresi Başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.