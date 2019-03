BigChefs sıcak atmosferi ile Moda’da

Türkiye’nin önde gelen cafe/brasserie zincir markası BigChefs, yeni şubesini Moda’da açtı. Adalar ve Moda İskelesi’ni içine alan büyüleyici İstanbul manzarasına sahip BigChefs Moda Teras şubesi; bahar ve yaz aylarının keyfini doyasıya yaşayacağınız kocaman bahçesi, çocuk oyun alanı, kütüphanesi ve 100 kişilik toplantı salonu ile misafirlerinin tüm beklentilerine cevap veriyor. Sıcak atmosferi, güler yüzlü ekibi ve müdavimlik yaratan lezzetleriyle BigChefs geleneği, Moda’da sürmeye devam ediyor.



Sıcak atmosferi, misafirlerini evinde hissettiren servis anlayışı ve damaklarda iz bırakan lezzetleriyle, bulunduğu tüm lokasyonlarda vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen BigChefs, yeni şubesiyle Moda’da hizmet veriyor. Yenilenen yüzüyle son dönemde tüm İstanbullular’ı kendine çeken Moda, BigChefs’le cazibesini daha da artırıyor. Moda İskelesi’nden başlayarak Adalar’a kadar uzanan eşsiz deniz manzarası, şık ve samimi ortamıyla BigChefs Moda Teras, misafirlerini ilk adımdan itibaren kucaklıyor.



Bahar ve yaz aylarında, konuklarını çok büyük bir bahçede ağırlama imkanına sahip olan BigChefs Moda Teras, soğuk günlerde de kış bahçesiyle keyifli bir alternatif sunuyor. Bir BigChefs klasiği olan şömine ve okuma keyfine ara vermek istemeyen misafirler için düşünülmüş kütüphane ise BigChefs Moda Teras’ta yerini alıyor. Mekanın dikkat çeken bir diğer yanı ise 100 kişiyi ağırlayabilen bir toplantı salonunun bulunması. Her çeşit davet ve organizasyona uygun tasarlanmış toplantı salonunda; tiyatro, mini konser, iş toplantısı, lansman ve workshoplar yapılabiliyor.



BigChefs, aşkla hazırladığı özgün yemekleriyle, her zaman olduğu gibi mutluluk veren sabah kahvaltılarından neşeli öğle yemeklerine, sohbetine doyulmaz akşamüzeri buluşmalarından en keyifli akşam yemeklerine, günün her saatinde misafirlerini özenle ağırlıyor. Menülerinde tadına doyulmaz kahvaltı seçenekleri, ev yapımı makarnalar, et çeşitleri, burgerler, salatalar, pizzalar, deniz mahsulleri ve tatlılara yer veren BigChefs, Türk mutfağının geçmişten bugüne gelen mirasını yeniden yorumluyor.



Cuma-Cumartesi saat 09.00-01.00, diğer günler ise 09.00-00:00 arasında hizmet veren BigChefs Moda Teras “mutlu misafir” ilkesiyle hareket eden ekibi ve ev sıcaklığındaki dekorasyonuyla her yaştan müdavimlerini oluşturuyor.