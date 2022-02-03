Bilim kadınları için başvuruyorlar

Köklü geçmişiyle kadınların bilime olan katkısına, bilimdeki cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi ve rol modeller oluşturmayı hedefleyen programda bu yıl, 4 bilim kadınından her biri bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere

120.000 TL değerinde destek alacak.

1998 yılından beri tüm dünyada yetenekli bilim kadınlarına ilham vermek için L'Oréal Grup ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programı, bilim alanında kadın araştırmacıları desteklemeyi, mükemmelliği ödüllendirmeyi, genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vadeden 4 bilim kadınına, L'Oréal Türkiye tarafından destek veriliyor.

Dünyada 24, Türkiye’de 20. yılına giren “Bilim Kadınları İçin” programında “Yaşam ve Çevre Bilimleri” ve “Fiziki Bilimler” olmak üzere iki kategori bulunuyor. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022 olan “Bilim Kadınları İçin” programına, Türkiye’den genç bilim kadınları başvurularıyla katılım sağlayabiliyor.

Bilimi ve bilim kadınlarını desteklemeyi amaçlayan program için başvurular, bağımsız UNESCO jürisi tarafından değerlendiriliyor. Jüri tarafından belirlenen, ilham verici çalışmalarıyla bilime yön veren genç ve yetenekli Türk bilim kadınlarının her birine, L'Oréal Türkiye tarafından bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 120.000 TL proje desteği veriliyor.

Rakamlarla bilim kadınları

Bilim kadınları dünya çapında çığır açan araştırmalara liderlik ediyor ancak olağanüstü keşiflerine rağmen, kadınlar hala küresel olarak araştırmacıların sadece %29'unu temsil ediyor ve çalışmaları nadiren hak ettiği değeri görüyor. STEM ile ilgili alanlara kayıtlı öğrencilerin yalnızca %35'ini kadınlar oluşturuyor. Bugüne kadar Nobel Bilim Ödülleri’nin sadece %3'ü kadınlara verildi ve Avrupa'daki kıdemli araştırmaların yalnızca %11'i kadınlar tarafından yürütülüyor. Türkiye'de Ar-Ge'nin tüm alanlarında %37, doğa bilimleri ve mühendislik alanında %35, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde %43 oranında kadınlar görev alıyor. Kadınların yaratıcılık ve yeniliğin itici gücü olduğuna inanan L’Oréal Grup, “Bilim Kadınları İçin” programıyla 1998 yılından beri tüm dünyada yetenekli bilim kadınlarının hak ettikleri değeri görmelerine yardımcı oluyor ve gençlere bilim kadını olma yolunda ilham veriyor.

Bugüne kadar 112 genç Türk bilim kadını ödüllendirildi!

L'Oréal ve UNESCO, dünyada 24 ve Türkiye’de 20 yıldır daha fazla bilim kadınının bilimsel mükemmelliğe ulaşmasına ve insanlığın karşılaştığı büyük zorlukların çözümüne eşit şekilde katılmasına yardımcı olmak için birlikte çalışıyor. “Bilim Kadınları İçin” programı, her yıl 250’den fazla genç ve yetenekli bilim kadınını destekliyor. 5 kıtadan seçkin kadın araştırmacılar, program sayesinde aldıkları destekle bilimsel kariyerlerini sürdürüyor ve dünyayı değiştirmeye yardımcı olacak keşifler yapıyor. Program kapsamında, bugüne kadar 112 genç Türk bilim kadını projeleriyle ödüle layık görüldü.

“Bilim Kadınları İçin” başvuruları www.forwomeninscience.com adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye UNESCO Türkiye Milli Komisyonu web sitesinden (http://www.unesco.org.tr) ulaşabilirsiniz.