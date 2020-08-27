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Bilişim 500’de zirvede

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet – İnternet Hizmeti”, “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet” ve “Ankara Şirketleri İlk 10” kategorilerinde birincilik elde etti. Türk Telekom iştiraklerinden İnnova üç, AssisTT ise bir ödülün sahibi oldu.

Bilişim 500’de zirvede

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500’de zirveye çıkarak önemli başarılar kazandılar. Bu yıl 21’incisi düzenlenen Ödül Töreninde Türk Telekom, “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet – İnternet Hizmeti”, “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet” ve “Ankara Şirketleri İlk 10” kategorilerinde birincilik elde etti.

İnnova ve AssisTT de zirveyi kimseye bırakmadı

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” ana kategorisinde “Danışmanlık”, “Yılın İş Uygulamaları” ve “ERP Yazılım” kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 24. sırada yer aldı. 

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT de “Türkiye Merkezli Üretici” ana kategorisinde “Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi” ödülüyle zirveye çıktı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 21. sırada yer aldı. 

BThaber Yayıncılık tarafından her yıl yapılan Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin veriler, sektöre ayna tutuyor, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomAssisTTİnnova
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