BinBin E-Scooter ile OYAK Grup Sigorta'dan işbirliği

Türkiye ve yurt dışında 3 milyonu aşkın kullanıcıya kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, Türkiye’de gerçekleşen sürüşleri daha güvenli hale getirmek için yeni bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda BinBin kullanıcıları mobil uygulamada yer alan haftalık veya aylık BinPass üzerinden ekstra bir ücret ödemeden olası kazalara karşı OYAK Grup Sigorta aracılığıyla sigortalanacak. Hayata geçen bu hizmet ile BinBin kullanıcıları e-scooter deneyimi yaşarken karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı güvence altına alınıyor.

BinBin CEO’su Kadir Abdik, kullanıcıların kendilerini güvende hissedebilecekleri konforlu bir sürüş deneyimi için aralıksız bir biçimde çalıştıklarını belirterek, “Herkesin çok yeni tanıştığı bir deneyim olan e-scooter’ların güvenli kullanımıyla ilgili yenilikleri hayata geçirmeyi önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle bu yıl ağustos ayı boyunca hizmet sunduğumuz şehirlerde BinZone Test Sürüş Alanları kurarak, kullanıcıları hem e-scooter’ın güvenli kullanımıyla ilgili bilgilendirdik hem de güvenli ve konforlu sürüş deneyimiyle tanıştırdık. Şimdi de sektörünün öncüsü OYAK GRUP SİGORTA’nın değerli iş ortaklığı ile kullanıcılarımıza ekstra güvenli sürüş deneyiminin kapılarını açan yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Kullanıcılarımız bu hizmet kapsamında hem kendilerinin hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini ekstra güvenceye alabilecek. BinBin olarak kurulduğumuz günden bu yana en yeni cihazlarla hizmet veriyor, güvenli ortam sağlamak için uzaktan desteği sürüş anında da sürdürüyoruz. En iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için bu hizmetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Müşterilerimizin her an yanındayız’

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Sertan İpek de yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen sigorta brokerlerinden biri olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sektörümüzün vizyoner oyuncularından biri olduğumuzu gösterdik. Bugün OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak uzman ekibimizle her türlü riske karşı sigorta şirketlerinden teklif alan, poliçe tanzim eden ve tüm sigorta süreçlerini yöneterek, bireysel ve kurumsal müşterilerimize tüm branşlarda sigorta çözümleri sunan bir konumdayız. BinBin ile başlattığımız iş birliğimiz de tüketicilerin gelişen ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkarttığımız çözümlerden birisi. Çevreyi koruyan, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan, pratik bir ulaşım seçeneği olarak ortaya çıkan e-scooter’ların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de BinBin aracılığıyla sunduğumuz sigorta çözümümüzle bu alanda örnek bir uygulama başlattık. Bu Proje ile scooter kullanımı esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları, poliçe teminatları kapsamında garanti altına almayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

