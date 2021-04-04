Binin üzerinde marka görücüye çıktı

Dünya ayakkabı sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 64. AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, sektörün yoğun ilgisiyle karşılandı. Yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile gerçekleştirilen fuarda, 1.000’i aşkın markanın birbirinden özel ürünleri CNR vitrinine taşındı. Yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelinin yanı sıra 50’nin üzerinde ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuar, kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modele sahne oldu. Pandemi döneminde gerçekleştirdiği başarılı fuarlarla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerek, Türkiye’nin yeşil ticaret hattı olmasını sağlayan CNR, AYMOD Fuarı’nda da yabancı satın almacıların ilgi odağındaydı. Sıkı pandemi önlemlerinin alındığı fuarda Cumartesi günü de ticaretin devam etmesi, katılımcı ve satın almacılardan tam not aldı.

Yeni sezon ürünler dikkat çekti

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği, T.C Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı seni sezon ayakkabıların görücüye çıktığı fuarın en dikkat çeken ürünleri; 10.000 dolarlık timsah derili ayakkabı, seyahatlerde kıymetli eşyanızı saklayabileceğiniz gizli bölmeli ayakkabı, Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen; kirli havayı dışarı atan klimalı ayakkabı, cilt dostu diyabetik ayakkabı ve gündelik spor ayakkabıları oldu.

Milyarlarca dolarlık iş anlaşmaları imzalandı

Yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki fuarda, 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü ağırlığını hissettirdi. MICAM Fuarı organizatörü İtalyan Ayakkabı Üreticileri Derneği (ASSOCALZATURUFICI), ülkesinin dünyaca ünlü 20 firmasıyla fuardaki yerini alırken, Ukrayna da fuara sektördeki en büyük birliği olan ‘Ukrainian Leather and Shoes Union’ ile destek verdi. Rusya’dan Ukrayna’ya, ABD’den Avrupa’ya kadar 50’nin üzerindeki ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığı AYMOD Fuarı’nda ticaret konuşuldu, milyarlarca dolarlık iş anlaşmaları imzalandı.