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Biota kadın girişimcileri destekliyor

Sağlık ve güzelliği bir arada sunan Biota mağazacılık, şimdi kadın girişimcileri destekliyor.

Biota kadın girişimcileri destekliyor
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Sağlık ve güzelliği bir arada sunan mağazacılık konseptine, özellikle kadın girişimcilerden ciddi talep geldiğini belirten Biota Laboratuvarları’nın tek koşulu; kadın girişimcilerin işlerinin başında olmaları…

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep ve diğer büyük şehirler başta olmak üzere, önümüzdeki 3 yılda 30 satış noktasına ulaşmayı hedefleyen Biota Laboratuvarları, mağazacılık zincirini büyütüyor. Son üç ayda İstanbul’da; Kozyatağı Carrefour, Tepe Nautilus, Kadıköy ve Maltepe Park AVM’de olmak üzere 4 mağaza açan Biota Laboratuvarları, şimdi de bedelsiz franchise vererek kadın girişimcileri destekliyor. Biota ürün gamında;  cilt, saç, el-vücut bakımı, makyaj ürünleri, anne-bebek, sporcu ve diyet ürünleri ile vitaminler yer alıyor.

Bioxcin, Bioder, Bioblas, Biomen, Restorex ve Nutraxin markaları ile sorunlara yüzde 100 bitkisel çözümler sunan Biota, arge laboratuvarlarında sürekli yeni ürünler geliştiriyor. Biota, eczaneden markete, zincir mağazalardan parfümeriye kadar yüzlerce noktada tüketiciyle buluşuyor.

Mağaza ya da kiosk konsepti kapsamında girişimcilere anahtar teslimi hizmetler sunan Biota’nın; kiosk maliyeti 20-25 bin TL, mağazanın maliyeti ise m2’sine göre, 50-80 bin TL arasında değişiyor. Marka değeri üzerine çalışan firma; mağaza sayısını yurt dışında da artırmayı hedefliyor…

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