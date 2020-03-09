ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar akıllı fabrika 15 Temmuz Şehitleri Anısına 2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 2016 Cebel
İbrahim Polat’ın binası yine kiralık
Polat’ın binası yine kiralık
2020’de dijital pazarlamanın yönünü değiştirecek 6 trend
2020 pazarlama trendleri
Ekonominin 3.5 doları cebizimde
3.5 dolar cebizimde
"İhracatın Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu
İşte ihracatın yıldızlar
Ayla Çelik ve Nilgün Bodur ile güçlü kadın olmanın şifreleri konuşuldu 
Güçlü kadını konuştu

Bir cam şişenin geri dönüşümü 25 dakikalık elektriğe bedel

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir:- "Tüm ambalajlar geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabilir. Sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmak mümkün"

Bir cam şişenin geri dönüşümü 25 dakikalık elektriğe bedel
banner17

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini belirterek, sadece bir adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmanın mümkün olduğunu bildirdi.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ASD, "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."

Ambalajı doğaya bırakmanın veya çöpe atmanın sadece dünyanın geleceğine değil, ülke ekonomisine de zarar verdiğine dikkati çeken Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktardı.

Sarıbekir, "Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5