Bir kahve Hopi'leyene ikincisi hediye

Alışveriş uygulaması Hopi, Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden Kahve Dünyası'na özel kampanya başlattı. Hopi, üyelerine Şubat ayı boyunca Kahve Dünyası’ndan mobil ödeme ile aldıkları her kahvenin ikincisini hediye edeceğini duyurdu.

Hopi, Türkiye genelinde 600’den fazla noktada cüzdansız alışveriş yapma rahatlığı sunan mobil ödeme özelliğini Kahve Dünyası’na da taşıdı. 262 bin kişinin kredi kartını ekleyerek 326 bin mobil ödeme işlemi yaptığı Hopi, 160 mağaza ve 350’den fazla hizmet noktası bulunan Kahve Dünyası’nda çantada cüzdan aramadan hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanın rahatlığını sunacak.



