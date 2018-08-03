‘Bir Usta Bin Usta’ İstanbul Cilt Yapımı Kursu Tamamlandı

Anadolu Sigorta’nın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik danışmanlığında gerçekleştirdiği “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi İstanbul Cilt Yapımı Kursu 2 Ağustos’ta Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen törenle tamamlandı.









Eğitmenliğini Rafet Güngör’ün yaptığı İstanbul Cilt Yapımı kursunu başarıyla tamamlayan 17 kursiyer, 19 Mart’ta başlayan kursta dört ay boyunca 384 saat eğitim görerek birer usta adayı haline geldiler. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan’ın katıldığı törende takdim edildi.







Kurs süresince usta adaylarının şekil verdiği ürünler Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde bir hafta boyunca sergilenecek. Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” projesiyle genç usta adayları yetiştirerek bu geleneksel mesleğin yeniden canlandırılmasını hedefliyor.







“Bir Usta Bin Usta” Projesi ile ilgili detaylı bilgiye www.birustabinusta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







İstanbul - Cilt Yapımı





Bir mecmua veya kitabın yaprakları ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa “cilt” denilmektedir. Cilt, Arapça kökenli bir kelime olup “deri” anlamına gelmektedir. Klasik cilt yapımında kullanılan en uygun malzeme deri olduğu için bu ismi almıştır. Esere takılan kapağa cilt, cilt ustalarına mücellit veya mücelli de denilmektedir.







Cilt ve ciltçiliğin tarihi çok eskidir. Kâğıdın icadından önce parşömen ve papirüs üzerine yazılan yazılar rulo şeklinde, tahtadan yapılmış kutularda saklanmaktadır. Daha sonra parşömenler katlanarak formalar haline getirilmiş ve dikilerek ciltlenmiştir.







Türk cilt sanatı Uygurlarla başlamış olup Türkler, kâğıt yapmayı Çinlilerden öğrenmiş ve cilt yapmaya başlamışlardır. Karahoça’da 8. yüzyıla ait olan ilk örneklerin devamına da rastlanmıştır. İslâm cilt sanatının Mısır ve Tunus’ta bulunan 10-13. yüzyıllar arasındaki ciltlerle başladığı kabul edilmektedir. Bütün İslâm ciltlerinin benzerlikleri dikkat çekicidir. 11. yüzyılda Anadolu’ya hâkim olan Selçuklular iki yüzyıl boyunca sanatlı ciltler meydana getirmişlerdir. Rumî adı verilen Anadolu Selçuklu cilt üslubu Memluklar, İlhanlılar ve Anadolu Beylikleri’nde devam etmiştir. Beyliklerden Osmanlı’ya intikal eden tarz 15. yüzyıl Memluklu ciltleriyle büyük benzerlikler arz etmektedir. Klâsik Osmanlı ciltçiliği Türk ve İslâm cildinin zirvedeki temsilcisi olmuştur.