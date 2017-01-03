Bir yıl da tam 100 bin ayakkabı sattı

Türkiye’nin ilk “fast fashion” ayakkabı markası Mecrea, dünyada hızla yaygınlaşan “cheap and cheerful” (ucuz ve neşeli) segmetinde büyüyor. Son üç yılda üst üste yüzde 100’ün üzerinde büyüyen Mecrea, online satışların yanı sıra mağazacılıkta da iddialı. Mecrea, 2017 sonuna kadar İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa 10 franchise vermeyi planlıyor.

Girişimci Mete Gürdal ve Sinan Ventura tarafından 2012 yılında kurulan online ayakkabı markası Mecrea, hızlı büyümesini sürdürüyor. 2016 yılını 100 bin çift üzerinde ayakkabı satışıyla kapatan Mecrea, hem Türkiye pazarında hem de yurtdışında vites büyütüyor. Online satışlarının yanı sıra Nişantaşı ve Palladium AVM’de konsept mağazaları bulunan Mecrea, 2017 sonuna kadar İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa 10 franchise vermeyi planlıyor. Markanın 2018 ciro hedefi ise 20 milyon TL.



UCUZ VE EĞLENCELİ AYAKKABI İLE YÜZDE 8 PAZAR HEDEFİ

Mecrea’nın CEO’su Sinan Ventura “2017 yılına yeni yatırımlarla giriyoruz. Kurulduğu dönemde melek yatırımcılardan toplamda 1,8 milyon TL yatırım aldık. 2017’de alacağımız 2,5 milyon dolarlık yatırımı marka bilinirliğimizi artırmaya yönelik reklamlara ve mağazalaşmaya harcayacağız. 18-35 yaş arası kadınlar için bir “fast fashion” ayakkabı markası olmayı amaçlıyoruz. Tüm dünyada giderek yaygınlaşan “cheap and cheerful” (ucuz ve neşeli) segmentine Türkiye’de öncülük edeceğiz. Son üç yılda her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüyen Mecrea, ayda 1 milyonun üzerinde tekil ziyaretçi alıyor, 5 milyon sayfa gösterimi gerçekleştiriyor. 4 yılda toplam 18,5 milyon tekil kadın ziyaretçiye ulaşan Mecrea, günde 350 çiftin üzerinde ayakkabı satışı gerçekleştiriyor. 2016 yılını 5,5 milyon TL civarında bir ciro ile kapattık. 2019 yılında online ayakkabı satışlarında yüzde 8 paya sahip olmayı hedefliyoruz. 2020’de ise global dağıtım yapan internet sitesi mecrea.com’un yanı sıra yurtiçinde ve dışındaki konsept mağazalarıyla yılda 1 milyon çift ayakkabı satan global bir marka olmak istiyoruz” diyor.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM

Mecrea’yı diğer ayakkabı markalarından ayıran en önemli özeliklerden biri de kişiye özel üretim yapabilme kapasitesi. Çok sayıda atölyeyle anlaşması bulunan Mecrea’da yaklaşık 580 farklı model ayakkabı bulunuyor. Ancak yine de arzu ettiği ayakkabıyı bulamayan müşteri tasarımı kendisine ait ayakkabıyı Mecrea’ya yaptırma şansına sahip. İstediği modeli sipariş verebilen müşteri en kısa sürede ayakkabısına ulaşabiliyor. Bugünü kadar 5 bin çift ayakkabı bu şekilde üretildi.

Mecrea hakkında:

Adı İspanyolca “Benim için yaratılmış” anlamına gelen Mecrea, Mete Gürdal ve Sinan Ventura tarafından 2012 yılında kuruldu. Mecrea, bugün sahip olduğu Türkiye’nin en geniş ayakkabı koleksiyonuyla online platformda kadınlara ulaşılabilir lüksü yaşatıyor. En trend ayakkabıları en uygun fiyatlarla sunan Mecrea, koleksiyonuna her hafta 50 yeni model ekliyor. Ayda 1 milyonun üzerinde tekil ziyaretçi alan Mecrea, 16-35 yaş arası moda tutkunlarını hedefliyor. Yakın zamanda koleksiyonuna yüzde 100 deri ayakkabıları da ekleyen Mecrea’nın Nişantaşı ve Palladium AVM’de konsept mağazaları bulunuyor.

