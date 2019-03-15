Ulaşım, günümüz dünyasında küreselleşme ve ekonomik büyümeye paralel olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler, nüfus artışı ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte ulaşımda da farklı yapılanmaların gerekliliği ortaya çıkmıştır.



“Sürdürülebilir Yaşam ve Kentler için Ulaşım Amaçlı Entegre Bisiklet Yolu” çağrısı yapan Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı bir yaşam için bisiklet severleri “Bisikletli Yaşam Girişimi”ni desteklemeye davet ediyor!



16 Mart Cumartesi günü saat 10:30’da Portaxe’de kahvaltı ile başlayacak olan etkinlik 11:00’de basın toplantısı ile devam edecek.



Gerçekleşecek toplantıya STK’lar WWF, Türk Kalp Vakfı, Türkiye Kardiyoloji Derneği, Türkiye TORAKS Derneği, ÇEVKO, TÜÇEM, İSMMMO, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon Merkezi, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Olimpiyat Dernekleri, AKUT Vakfı AKUT Spor, Beyin ve Kalp Sağlığı Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Koruncuk Vakfı, Türkiye gezginler Derneği, Fenerbahçeliler FEDER Derneği, ENVER gibi Sivil toplum Kuruluşlarının başkan ve yetkilileri yanı sıra, ÇEKÜL, TEMA VAKFI, TURÇEK, ÇEDBİK, TYBD, gibi kuruluşların da toplantımıza katılması söz konusudur.

