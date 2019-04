Biz Diplomatlar İtfaiyeciyiz DMW Uluslararası Diplomatlar Birliğin Onursal Başkanı Büyükelçi Günther Meinel, Türk İş adamı ve avukat Engin Yakut’un İngiliz otomobil devi Land Rover’a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini desteklemek adına düzenlenen, Basın toplantısında “Biz Diplomatlar İtfaiyeciyiz, Nerede bir yangın varsa, söndürmek için oraya koşarız” dedi.

Yılmaz Parlar yazıyor... Ferhat Bozçelik’in Genel Başkanı olduğu DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotelde Türk İş adamı Engin Yakut’un İngiliz otomobil firmasına açtığı davaya destek vermek adına basın toplantısı gerçekleştirdi.



Dünyanın ilgi odağında olan davaya dışardan bakış;



Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gerginlikler, son yıllarda Orta Doğu göçü, Avrupa içindeki Türklerin seçim kampanyası ve AB’nin Orta Asya ülkesi için durma noktasına gelmesiyle alevlendi. Siyasi stres şimdi tüketici arenasına taşındı.



Verilen bilgilerin özetinde; Engin Yakut , yedi yıl önce İngiliz otomobil üreticisi Land Rover aleyhinde bir dava açtı ve bir araçtaki üretim kusurlarını, satın alınmasından haftalar sonra motor hasarına yol açtığını iddia etti. Bir Türk araç distribütörü, şanzımanı motora bağlayan bağlantı elemanlarının fabrikada yeterince sıkılmadığını, bu da davada sunulan belgelere göre 'yaşamı tehdit edici risk' yaratmalarını sağladı. Yakut , Land Rover'dan birçok kez değişiklik istedi, ancak görmezden gelindi.



Land Rover Avukatları, mahkemenin bir İngiliz şirketi üzerinde yargı yetkisi olmadığını ve fabrika kusurları iddiasının gerçekleşmediğini ve tahrif edildiğini ilan ederek Türkiye'deki tüketici mahkemelerinde açılan davaya cevap verdi.



Yetkili iddialara rağmen, geçtiğimiz günlerde bir Türk mahkemesi yedi yıl süren yasal bir savaşın ardından Land Rover'a aracın maliyetini ve tazminat ödemesine karar verdi.



Basın Toplantı moderatörlüğünü Başkan Yardımcısı Musa Karademir üstlendi. Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu’nada taşınan davaya destek vereceklerini belirten Musa Karademir DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanlığına yeni seçilen Ferhat Bozçelik’e konuşmasını yapması için sözü bırakdı.



Ferhat Bozçelik her ne kadar Genel Başkan olsamda Türk dostu “Uluslararası Diplomatlar Birliğin Onursal Başkan Büyükelçi Günther Meinel her zaman başkanım olacakdır” dedi.



Başkan Bozçelik, “Sadece Türk iş adamımız değil Tüm kullanıcıların hayati önemini kapsayan, haklı bir davanın destekcici olacağız,” anlamındaki sözlerle kısa bir konuşma gerçekleştirdi.



Her platformda Türklere olan sevgisini, dostluğunu dile getiren Onursal Başkan Büyükelçi Günther Meinel ilginç sözleri yine aynı frekansda övgü doluydu. Her hangi bir Haksızlığın, ülke ve ülke insanına yapılmasını sindiremediğini ve her zaman destekcisi olacağını ifade etdi.



Büyükelçi Günther Meinel “Bir Türk’ün, dev otomobil firmasına karşı olması, Avrupa için büyük bir örnek. Davayı kazanması büyük başarı” dedi.



Onursal Başkan Gunther Meinel, “Türkiye’den gelen başvurular ciddiye alınmıyordu. Bu dava, çalışkan ve detaylı Türkler olduğunu gösteriyor. Engin Yakut, şu anda Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bütün dünyaya duyurmuş oldu. Türkiye’yi ciddiye alın ki problem olmasın. Biz Türkiye ile dost olarak yaşamak istiyoruz” şeklinde dostluk mesajını bir kere daha verdi.



Engin Yakut, “Biz bir araçla yola çıktık. Sonra baktık ki binlerce motor ve şanzuman arızalı binlerce Range Rover var. Türkiye’de sadece 2013 model değil, diğer yıllardaki bütün modellerde de seri hata olduğunu tespit ettik. Gümrük Bakanlığı’ndaki belgelere göre 2 bin 200 civarında motor ve şanzıman ithalatı yapılmış. Bu rakamlar gösteriyor ki motor ve şanzımanda seri hatalar var. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Türkiye Distribütöründe soruşturma başlatırlarsa, arızaları tespit edebilir ve aracın ithalatını durdurabilirler. Onursal Başkanımız Meinel’ın beyan ettiği gibi Avrupa’da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araçlar var. Avrupa Adalet Divanı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe maalesef çok büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV’lar, ‘Geri Çağrılmalı’, biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık, motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli Savcılarda Soruşturma başlatmalı” açıklamalarda bulundu.



Basın mensupların soruları üzerine; İş adamı kazanacağı tazminat bedelini toplumsal sorumluluk projelerinde kullanabilmesi için DMW’nin belirleyeceği projeye el değmeden devredeceğini son söz ılarak söyledi.