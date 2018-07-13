Bizim Toptan’ın 16. Yıl Kampanyası’nda ödüller sahiplerini buldu

Organize toptan ticaret sektörünün öncüsü Bizim Toptan, 16’ncı kuruluş yıl dönümünü anısına 10 talihli müşterisine FIAT Fiorino kazandırdı.Ödüller 3 Temmuz‘da, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 175 mağazasıyla sayı bakımından en büyük ve en yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, 16’ncı kuruluş yıl dönümüne özel, 10 talihli müşterisine FIAT Fiorino kazandırdı.



Türkiye genelinde gerçekleşen kampanyaya ilgi yoğun oldu. Bizim Toptan mağazaları ve web sitesi üzerinden 2 Mayıs 2018 tarihine kadar; tek seferde 250 TL’lik alışveriş yapanlar arasından noter huzurunda halka açık çekilişle belirlenen talihliler 11 Mayıs’ta ilan edildi.



Çekilişi kazanan 10 talihli, 3 Temmuz’da İstanbul Zeytinburnu Bizim Toptan Mağazası’nda araçlarını törenle teslim aldı.

