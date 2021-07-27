Boğaz’da Türk kahvesi keyfi Arzum'dan

Arzum OKKA Grandio Duo ile yapılan bol köpüklü, lezzetli Türk kahvesi ile Boğaz keyfinizi ikiye katlayın.

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeki bir Şehir Hatları vapurunda Türk kahvesi yudumlamanın keyfini dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Püfür püfür esen Boğaz havasında içilen kahvenin tadı her zaman damağınızda kalır. Arzum OKKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, Boğaz’ın farklı hatlarında çalışan 25 vapurun kafesinde sunulan Türk kahveleri artık Arzum OKKA Grandio Duo ile pişirilecek.

Vapur Kafe’de bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi

Vapur Kafe Türk Kahvesi makinesi destekçisi Arzum OKKA, Şehir Hatları vapurlarında Türk kahvesi keyfi yapmak isteyenlere, her defasında aynı lezzette, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Ağır ateşte, ideal kıvamında, dileyene şekerli dileyene sade, tek seferde 10 fincan kahve pişirebilen Arzum OKKA Grandio Duo, Vapur Kafe’de aynı anda daha fazla kişiye Türk kahvesi keyfi fırsatı sunacak.

Siz de İstanbul’un incisi Boğaz’da bir Şehir Hatları vapurunda seyahat ederken yolculuğunuza keyif katacak okkalı, lezzetli bir Türk kahvesi içmek istiyorsanız Vapur Kafe’ye uğrayıp sipariş vermeniz yeterli.