Boğaziçi Zirvesi için temaslar hızlandı

Geçtiğimiz yıl 9'uncusu düzenlenen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi bu sene 10 yaşına girecek. 10'uncu yılın kendileri için çok özel bir sene olduğunu söyleyen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, yurtdışında çok önemli temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılbaşından bu yana Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika'da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, Eylül ayı sonuna kadar da Hindistan, Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’da temaslara devam edeceklerini ifade etti. Özgencil, temaslar kapsamında Katar’da Ticaret ve Endüstri Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin yanında Ürdün’de Tag-Org Kurucusu ve UİP Onursal Başkanı Talal Abu Ghazaleh ile de bir araya geldiklerini belirtti.



TÜRKİYE'YE YATIRIMA DAVET EDİYORUZ







Son olarak Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji Ödülleri programında onursal davetli olarak yer aldıklarını söyleyen Özgencil, burada Umman Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Mohammed Hamad Al Rumhy, Sinopec Grup Eski CEO’su Fu Chengyu ve Suntech Power Kurucusu Dr. Zhengrong Shi gibi önemli isimlerle birlikte olduklarını ifade etti.



Özgencil, UİP ve Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı arasında yapılmış olan anlaşma çerçevesinde bu sene de Boğaziçi Zirvesi’nde üst düzey katılımlı bir Enerji Paneli düzenleneceğini kaydetti.



Yaptıkları temaslarda Boğaziçi Zirvesi ile ilgili faaliyetleri ve zirvenin kapsamını anlattıklarını belirten Özgencil, yabancıların zirve ile çok ilgilendiğini ve kendilerinin de gittikleri ülkelerde gayet iyi karşılandıklarını söyledi. Türkiye ile ilgili olarak önemli mesajlar verdiklerini belirten Özgencil, y abancıları hem zirveye hem de Türkiye'de yatırıma davet ettiklerini aktardı.



ZİRVEYE İLGİNİN ARTMASINI BEKLİYORUZ







Boğaziçi Zirvesi'ni geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile tamamladıklarını ve ortaya çıkan beyin fırtınasının yanında 380 milyon dolarlık da iş anlaşması yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Özgencil, 10'uncu yıla özel olarak daha yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi geçmiş 9 yıllık süreçte uluslararası arenada ciddi bir ivme kazandı. Bu ivmeyi yurtdışındaki temaslarımızda da görebiliyoruz. Daha önce yapılan çalışmaların ve geliştirilen ilişkilerin sonuçlarının bu sene net bir şekilde ortaya çıkacağını ve daha fazla



ülkeden katılım sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız temaslarda Türkiye'ye ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Bu durum da zirveye olan ilgiyi arttıracaktır. Yine dünya gündeminin konuşulduğu, önemli fikirlerin masaya yatırılıp çözümlerin arandığı, ikili ilişkilerin geliştirildiği ve ekonomik anlamda da ciddi anlaşmalara imza atılacak bir zirve olmasını bekliyoruz." dedi.