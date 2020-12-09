Bordan yılda 50 milyar doların üzerinde para kazanabiliriz

2016 yılında, global satışlar içinde elektrikli araç satışları sadece %1 seviyesindeydi. Genel toplam içindeki oranı ise yüzde 0.02’ydi. 2020 yılına geldiğimizde, dünyada 92 milyon motorlu araç satıldığını görüyoruz. Artık, bunların yaklaşık 4.6 milyonu elektrikli araçlardan oluşuyor. Yollardaki elektrikli araçların toplam sayısı 8,5 milyona yaklaştı ve 2,3 milyon elektrikli oto ile Çin pazarda liderliğini elinde bulunduruyor.

Norveç’te satılan 2 araçtan birisi artık elektrikli. Avrupa Birliği 2030 itibariyle fosil yakıtlı otomobil kullanımı sonlandırmayı düşünüyor. Elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre, Çin’de % 67, ABD’de %35, Avrupa’da %44 arttı. Norveç’te 2019 yılında yeni satılan toplam araçlar içinde elektrikli araçların oranı %56’ya, İrlanda’da %25.5’a, Hollanda’da %15’ulaştı. Önde gelen Avrupalı otomobil üreticileri yaptırdıkları piyasa araştırmalarında, mevcut araç sahiplerinin neredeyse %50’sinin araç yenilerken öncelikle elektrikli tercih etme eğiliminde olduğunu gördüler. Şu anda tek engel, fosil yakıtlı araçlara göre, fiyatların hala pahalı kalması. Fakat, özellikle batarya tarafındaki gelişmelerle bu maliyetler hızla makul seviyelere doğru geliyor.

5. Pil Teknolojileri Çalıştayı, 8 Aralık 2020 tarihinde düzenlendi

ASPİLSAN Enerji’nin ev sahipliğinde yapılan, 5.Pil Teknolojileri Çalıştayı, 8 Aralık 2020 tarihinde, ASPİLSAN Enerji YouTube kanalında düzenlendi. Türkiye’nin ilk Lityum-İyon Pil Hücresi Üretim Tesisi yatırımındaki gelişmelerin ele aldığı etkinlikte, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yerli ve milli pil hücresi üzerine bilgilendirici paneller gerçekleşti. Panelistler arasında yer alan TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, günümüzde dünya genelinde yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 8,5 milyonu bulduğunu ve batarya pazarının 50 milyar doları geçtiğini belirtti.

Gelecek yıllara ilişkin elektrikli araç sayısı ve batarya pazarını değerlendiren TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“2030 yılında toplam araç satışları içinde elektrikli araç satışlarının %30’ları bulacağı ve batarya pazarının ise 400 milyar doların üzerinde büyüyeceği düşünülüyor. Benzer batarya sistemlerinin başka alanlarda da hızla tercih edilmeye başlaması mümkün. ABD’li Tesla, dünyanın en büyük pil fabrikası olan Gigafactory’de ürettiği ve 2019’da ABD’de satışa sunduğu evlere yönelik 6-11 kWh kapasiteli Powerwall adını verdiği pillerle milyonlarca ev kullanıcısına yeni bir ışık yaktı. Bir evin günlük elektrik ihtiyacı yaklaşık 2,5kWh-4kWh arasında değişiyor. Güneş panellerinden gündüz üretilen elektrik enerjisi, Powerwall’larda depolanabilecek ve böylece bir evin tüm elektrik ihtiyacı 7/24 kesintisiz sağlanabilecektir. Bu da batarya pazarının yakın gelecekte katlanarak büyüyebileceğine işaret ediyor” dedi.

Bir elektrikli aracın maliyetinin yaklaşık %30’u batarya maliyetinden oluşuyor

Elektrikli bir aracın maliyetinin %30’nu batarya maliyetinin oluşturduğunu belirten TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Elektrikli otomobilin tercih edilmesini etkileyen temel parametreler arasında; maliyeti, garantili pil ömrü (pil devir sayısı), bir şarj ile ne kadar gidebildiği, ne kadar sürede tam şarj olabildiği (Hızlı şarj süresi), şarj istasyonlarının yaygınlığı ve erişilebilirliği, tüketiciye şarj maliyetleri gibi konular yer alıyor. Parametrelere dikkat ederseniz, çoğu doğrudan pil ve pil teknolojileri ile ilgilidir. Bir elektrikli aracın tercih edilirliğini doğrudan pil teknolojileri belirler. Pil konusunda dünyada müthiş bir yarış başlıyor. Her ne kadar bu yarışta Tesla ve Panasonic, ABD’de Florida’da inşa ettikleri ve devreye aldıkları 5 milyar dolarlık pil fabrikaları Gigafactory’le liderliği üstlenmiş gibi gözükselerde, Çin’li CATL, BYD, LG Chem, Samsung gibi global aktörler hızla pozisyon almaktadırlar” diye konuştu.

Pil Üretiminde Stratejik Madenler: Lityum ve Kobalt

Pil üretimindeki stratejik madenler konusuna değinen TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Şarj edilebilir pillerin içinde, yüksek enerji depolayabilen madenler tercih edilir. Bunların önde gelenleri lityum, kobalt, kurşun ve magnezyumdur. Günümüzde bilgisayarlar, cep telefonları ve elektrikli otomobiller başta olmak üzere şarj edilebilir bataryalarda en çok tercih edilen lityumdur. Küresel lityum rezervlerinin %66’sı tuzlu su rezervuarları içinde yer almaktadır. Dünyanın en büyük lityum tuz havzası 3.000 km2 büyüklüğü ile Şili’nin kuzeyinde yer alan Salar de Atacama bölgesindedir. Dünyada en çok Lityum rezervi 9 milyon ton ile Güney Amerika ülkesi Bolivya’dadır. Onu 8 milyon ton rezerv ile Şili ve Arjantin takip etmektedir. Dünya lityum rezervinin yüzde 57,5'i Güney Amerika’dadır. Avustralya ve Çin de rezerv sahibi ülkeler arasındadır. Lityumun, bir bataryada içinde elektrik depolayabilmesi için ikinci bir element ile birlikte kullanılması gerekir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda en yüksek verim lityum-Kobalt eşleşmesinde görülmüştür. Dünya genelinde üretilen toplam 140 bin ton kobaltın %70’ni tek başına üreten Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 2019 yılı verilerine göre kobalt üretiminde dünyada ilk sıradadır. Bu ülkenin madenleri, tamamen Fransız devleti ve şirketlerinin kontrolündedir. Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok teknolojik ürününün bataryalarında, yaygın olarak kullanılan kobaltın fiyatı yıllar içinde hızla artmıştır” dedi.

Türkiye, sahip olduğu Bor gücüyle, pil üzerinde global tedarikçi pozisyonuna gelebilir

Bor’un batarya teknolojisinin geleceğindeki stratejisini değerlendiren TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları açıkladı:

“Türkiye’de yıllardır “Bor” hakkında şehir efsaneleri dolaşır. Dünyadaki en muhteşem maden olduğu, Türkiye için petrolden bile çok önemli bir zenginliğe işaret ettiği söylenir. Söylenir ama, cam sanayisindeki kısıtlı kullanımı, son günlerce deterjan olarak kullanılmaya çalışılmasının ötesinde, bugüne kadar katma değerli bir ürünün stratejik parçası haline dönüştürülememiştir. Kim bilir, belki de batarya teknolojilerinde “Bor türevlerinin” kullanımına ilişkin yapılacak araştırmalar, Bor’u dünyada stratejik maden konumuna getirebilir. Dünya bor rezervinin %73,4’ü Türkiye’dedir. Bor madeni, geleceğin batarya teknolojilerinde Kobaltın yerine, Lityum’u tamamlayıcı olarak düşünülmesi gereken bir madendir. Bor mineralleri doğada 150’nin üzerinde farklı formlarda bulunabiliyor ve bulunduğu yer itibariyle lityumla benzerlikler gösteriyor. Çoğunlukla lityum gibi tuzlu havzalarda; kalsiyum, sodyum ve magnezyum elementleri ile hidrat bileşikleri halinde bulunuyor. Bor’un tek başına değil, ama karıştırılarak lityumun kapasitesini dört kat artırdığı bilimsel olarak ispatlandı. Bor ile güçlendirilmiş lityum-iyon bataryaların kapasiteleri, klasik bataryalara göre birkaç kat fazla olabilir. Türkiye’nin, Bor’u deterjan üretmenin çok ötesinde katma değeri yüksek alanlarda işleyerek kullanmayı düşünmesi, geleceğin lityum-iyon bataryalarında lityum ile birlikte kullanmanın yollarını araştırması hayatidir. Türkiye, sahip olduğu Bor gücüyle, pil üzerinde global tedarikçi pozisyonuna gelebilir” diye konuştu.

Türkiye, Bor türevlerinden yılda 50 milyar doların üzerinde para kazanabilir

Bor rezervleri ile fırsatın kapıda olduğunu anlatan TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye için fırsat yine kapıda. Bor ile yeni yeşil bataryaların üretilebilmesinde, teknolojik olarak inisiyatif alabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bor madeninin türevlerinden olan bir ton borik asitin uluslararası fiyatı, 600 ile 1.000 dolar arasındadır. Bir ton kobaltın fiyatı ise 35 bin doların üzerinde. Dünya bor ürünleri tüketimi 2019 itibariyle 3,71 milyon ton seviyesinde. Bu çok düşük bir miktar. Türkiye’deki bor rezervinin 1 milyar ton seviyesinde olduğu dikkate alındığında, tüketimi arttırmayı teşvik etmek öncelikle ülke olarak bizim sorumluluğumuzda. Bor, dünyada ağırlıkla %48 seviyede Borosilikat olarak cam üretiminde kullanılıyor. Pil teknolojilerinde kullanmak, çığır açıcı bir çıkış yolu olabilir. Lityum pillere entegre olabilecek bileşikler geliştirilebilirse, Türkiye Lityum tabanlı şarj edilebilir piller için kullanılacak bor türevlerinden yılda 50 milyar doların üzerinde para kazanabilir” dedi.

Dünyada elektrikli araç şarj ünitesi sayısı 8,5 milyonu geçti

Dünya genelinde elektrikli araç sarj ünitesi sayılarının arttığını ifade ederek konuşmasını sürdüren TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“2020 Kasım itibariyle dünyada 8,5 milyonun üzerinde elektrikli araç şarj ünitesi var. 2018’de bu sayı 5,2 milyon üniteydi. Pazar, hızla büyüyor. Şarj ünitelerinin yaklaşık 7 milyonu, aracı satın alanlara verilen, ev-tipi yavaş şarj cihazları (8-12 saatte şarj edebilen). Dünyada 30 dk.’da %80 seviyesinde hızlı şarj edebilen şarj istasyonu sayısı ise 600 bini buldu. Bunların %86’sı Çin’de bulunuyor. Elektrikli araç için batarya maliyeti çok önemlidir. Bir elektrikli aracın maliyetinin yaklaşık %30’u batarya ve birleşik sistem maliyetlerinden oluşuyor. Bu o kadar önemli bir oran ki, batarya maliyetinin düşmesi, elektrikli aracın maliyetini doğrudan etkiliyor. Batarya teknolojisi aynı zamanda aracın menzilini de etkiliyor” şeklinde konuştu.

5.PİL TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 8 ARALIK 2020

(ASPİLSAN Enerji YouTube kanalında/online yapıldı)

Program

Açılış (9:30-9:35)

• TSKGV Genel Müdür Vek. Sn. Sadık Piyade’nin Konuşmaları (9:35-9:50)

• Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Hakkı Doğankaya’nın Konuşmaları (9:50-10:00)

• ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Sn. Ferhat Özsoy’un Konuşmaları (10:00-10:10)

1.OTURUM

• ASPİLSAN Enerji ve Lityum İyon Yatırımı Sunumu Nihat Aksüt (10:15-10:45)

• Lityum İyon Pil Hücresi Yapısı- Prof. Dr. Şaban Patat (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ) (10:45-11:00)

• Pil Teknolojilerinin Geleceği – Uluslararası Sunumu (11:00-11:30)

• Ölçek ve Uygulama Alanlarına Göre, Lityum Bazlı Pil Kullanılan Enerji Depolama Sistemlerinde Tasarım Detayları- Prof. Dr. İbrahim Sefa (GAZİ ÜNİVERSİTESİ) (11:45-12:05)

• Türkiye’de Mobilite ve Enerji -Sertaç Kanlı Yerlikaya (TÜBİTAK TÜSSİDE)(12:05-12:30)

2.OTURUM

Batarya Teknolojilerinde İhtiyaçlar ve Fırsatlar Paneli (13:00-14:00)

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir

Panelist 1: Ahmet Taşkın (KALYON PV)

Panelist 2: Sinan Aladinli (SİEMENS)

Panelist 3: Muhammed Alyürük (UNITED GROUP)

Panelist 4:Önder Erdoğan (FEV TÜRKİYE)



Türkiye’de Enerji Depolama Ekosistemi ve Batarya Ekonomisi Paneli (14:05-15:05)

Moderatör: Dr. Alper Baykut Panelist

1: Değer Saygın (SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ)

Panelist 2: Betül Aydın Küçükay (EKOVAR ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş)

Panelist 3: Can Bayar ( ALTINAY TEKNOLOJİ GRUBU)

Panelist 4: Alper Terciyanlı (ENDOKS ANKARA)



Mineralden Pil Hücresi Hammaddesinde Tedarik Zinciri Paneli (15:10-16:25)

Moderatör: Dr. Ahmet Altınay

Panelist 1: Şerif Kaya (META-NİKEL KOBALT A.Ş)

Panelist 2: Murat Yıldırım (YELSU ENERJİ)

Panelist 3: Nuri Ala (NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ)

Panelist 4: Can Attal (Nİ-CAT)

Panelist 5: Derya Maraşlıoğlu (ETİ-MADEN)

Panelist 6: Prof. Dr. Kadri Aydınol (ODTÜ)



Pil Hücresi İçin Alt Bileşen Tedarik Zinciri Paneli (16:30-17:30)

Moderatör: Nihat Aksüt

Panelist 1: Yavuz Yıldız (ASSAN ALÜMİNYUM)

Panelist 2: Ayhan Özbekar (YAĞMURA AJANS MAKİNA MOBİLYA LTD-NİKELON)

Panelist 3: Ali Ulus (ASAŞ ALUMİNYUM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.)

Panelist 4: Dr. Akın Arslan (TTT GLOBAL GROUP)