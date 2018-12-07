Böreğin şefi üç haneli büyüyecek Yaklaşık 3 ay önce ilk şubesini açan ve bugün 10 şubeye ulaşan Chef Börek, gelecek yıl en az 30 şubeye ulaşmayı hedefliyor.



“Böreğin Şefi” sloganıyla üç ay önce ilk şubesini açan Chef Börek, hızla şubeleşerek İstanbul’un dört bir yanına hizmet vermeye hazırlanıyor. İlk şubesini Beşiktaş’ta açan firma, şu an 10 şubeye ulaştı. Yılsonuna kadar şubeleşmeye devam edecek olan Chef Börek, yeni yılda da hızını kesmeyi düşünmüyor.

Gelecek yılın sonunda en az 30 şubeye ulaşmayı planlayan marka, böylece şubeleşme açısından üç haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. “Adana’nın eşsiz böreğine yeni bir tat kazandırdık. 18 kat baklava hamuru ile üç çeşit peyniri buluşturmanın yanısıra, pastırmalı, kıymalı, çikolatalı gibi seçeneklerimiz ile de Adana böreğini farklı lezzetlerle müşterilerimize sunuyoruz” diyen Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Müşterilerimize hoşlanacakları yeni lezzetler sunmaya devam edeceğiz. Büyüme stratejimizi de agresif bir plan üzerine kurduk. Çıkış noktamızı İstanbul olarak belirledik ve İstanbul’da hızla şubeleşme kararı aldık. Bu yılı 12 şube ile kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yılın sonunda ise en az 30 şubeye ulaşma hedefimiz var. Üç ayda gördüğümüz ilgi sonrası şunu söyleyebilirim ki; gelecek yıl 30 şubenin üstüne bile çıkabiliriz ancak altı olmayacak” dedi.



Sırada İzmir, Ankara, Konya ve Bursa var

Bu zamana kadar ağırlıklı olarak kendi açtıkları salonlarla şubeleşmeye önem verdiklerini belirten Kaya, franchisingin büyüme stratejileri içinde önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Yılsonunda franchising salon sayısının kendilerine ait salonlardan fazla olmasını planladıklarını dile getiren Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılı için planladığımız stratejisi içerisinde şubeleşmemizin büyük çoğunluğu franchising olacak. İlerleyen dönemde sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet göstereceğiz. Orta vadedeki hedefimiz öncelikli olarak büyükşehir statüsüne sahip illerde şubeleşmek. Bu amaçla yakın bir gelecekte İstanbul dışında İzmir, Ankara, Konya ve Bursa’da şubeleşme hedefindeyiz.



