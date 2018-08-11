Borusan Otomotiv’den Ağustos Ayına Özel BMW Fırsatları Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fırsatlar, BMW tutkunlarına kaçırmak istemeyecekleri, benzersiz avantajlar sunuyor.

En yeni modellerini yakından incelemek üzere BMW tutkunlarını Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına davet eden BMW, yüzde 0’dan başlayan faiz oranları ve cazip takas desteği ile Ağustos ayına özel avantajlar sunuyor. BMW tutkunları, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; 118i, 116d, 218i Coupé, 218i Cabrio, 216d Active Tourer, X1 sDrive16d, X1 sDrive18i, X2 xDrive20d ve X2 sDrive18i modelleri için 45.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 100.000 TL için 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatlarından faydalanabiliyor.



Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına gelen BMW tutkunları ayrıca, BMW 318i Sedan, 320d xDrive Sedan, 330i Sedan, 330i xDrive Sedan, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için 50.000 TL, 18 ay, %0 faiz oranlı kredi avantajına alternatif olarak; 120.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatlarından yararlanabiliyor. BMW 320d ise 266.000 TL’den başlayan fiyatlar, xDrive seçeneği ve 170.000 TL’ye 36 ay 1.29% faizle tercih edilebiliyor.



BMW 520i Sedan için de 150.000 TL, 18 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatına alternatif olarak 200.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları sunuluyor.



Ayrıca anahtar teslimde 3.000 TL’den başlayan ve modele göre 7.000 TL’ye varan cazip takas desteği de Ağustos ayı boyunca BMW tutkunlarını bekliyor.



BMW’nin en yeni modeli BMW X2’yi daha yakından tanımak için Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına gelecek olan BMW tutkunları, dikkat çeken detayları ile BMW 1 Serisi M Sport Shadow Edition’ı, üstün özellikleri ve akıllı dört çeker teknolojisi ile sınıfında beklentileri değiştiren BMW 520d xDrive’ı ve tüm dünyada toplam 200 adet üretilen BMW i8 Roadster “First Edition”ı da inceleme şansına erişecek.