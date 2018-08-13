Boyalık Hotel’de bayram coşkusu

Türkiye’nin “En İyi 10 Resort Oteli” arasında yer alan Boyalık Beach Hotel Çeşme, 120 metre uzunluğundaki plajı, havuzu ve eşsiz çevre düzenlemesiyle misafirlerine unutulmaz bir kurban bayramı tatili yaşatacak. Bayrama özel programıyla 5 yıldızlı tatil hayalleri kuran misafirleri birbirinden renkli etkinlikler bekliyor.



120 metre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı, açık ve kapalı havuzlarının yanı sıra SPA imkanı ve termal tesisleri ile de ön plana çıkan Boyalık Beach Hotel, kurban bayramında dört gün boyunca dolu dolu bir programla misafirlerini ağırlayacak. Bayramın birinci günü Sun Shine Band canlı performansıyla eğlenceli bir gün geçirecek olan konuklar, ikinci gün ise Latin Cuba dans ve müzik şöleniyle iş yaşamının stresini atacak. Üçüncü gün pool party ile sürecek bayram programı, kapanışı bayramın son günü Cenk & Derya canlı performansıyla yapacak.

