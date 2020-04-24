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Boyner'de üst düzey atama

Boyner Grup’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi  olarak atandı.

Boyner'de üst düzey atama
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Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup CFO ve İcra  Kurulu Üyesi olarak 1 Nisan 2020 itibariyle göreve başladı. Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup Ailesine katılmadan önce son olarak Vodafone Türkiye Finans’tan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Özgür Tokgöz Altun, 1997-2000 yılları arasında KPMG’de Denetim bölümünde çalıştı. 2000-2012 yıllarında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’de finansal kontrol ve raporlama, bütçe ve planlama, muhasebe, iç denetim alanlarında yönetsel pozisyonlarda görev aldı.  Ayrıca Global Bilgi ve Superonline Yönetim Kurulu Üyeliklerini üstlendi. Altun, 2012-2016 yılları arasında Vodafone Türkiye’de Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri Finans Direktörü olarak görev alarak finans iş ortaklığı yapılanmasına, ticari birimlerin karar destek süreçlerinin geliştirilmesine ve birçok önemli projeye liderlik etti. Özgür Tokgöz Altun, daha sonra Hürriyet’te Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve Hürriyet ve iştiraklerinin stratejik planlama, bütçe tahmin ve planlama, satınalma, nakit akış yönetimi, raporlama ve konsolidasyon, yatırımcı ilişkileri ve idari işlerinden sorumlu oldu. Ayrıca Yenibiriş, Spor Arena ve Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Üyeliklerini üstlendi. Haziran 2018’de Vodafone Türkiye Finans’tan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Finans, İş Zekası, İç Denetim, Tedarik Zinciri ekiplerine liderlik etti.  Özgür Tokgöz Altun evli ve iki çocuk annesidir.
 

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BoynerAtamaözgür Tokgöz Altun
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