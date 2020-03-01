Brillant perdeyi açıp düze çıkacak

Brillant markası ile ilgili 2019’un son günlerinde medyaya bir haber yansıdı. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük perde ve güpür üreticisi firmanın sahibi Baydemirler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve grup şirketlerinden Eymes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato müracaatında bulundu. Mahkeme heyeti üç aylık geçici mühlet vererek talebi kabul etti. Bu haberler medyaya yansıdı.

Baydemirler Tekstil, perde ve güpürde Türkiye’nin önemli bir firmalarından biri. Brillant markası ile yurtiçi ve dışında tanınıyor. Baydemirler Tekstil 1989’da kurulmuş ama ailenin tekstil geçmişi yarım asrın üzerinde. Baba Nurettin Baydemir’in kurduğu şirket bugün oğlu Erdoğan Baydemir kaptanlığında ilerliyor. Şirketlerde toplam 1300 kişi istihdam ediliyor. Konkordato kararı aldıran şirketler için iyi bir hukuk ekibinin olması önemli. Baydemirler, konkordatoya giden birçok büyük şirketin de avukatlığını yapan, bu konuda sayılı avukatlardan biri olan Alparslan Gönültaşı liderliğinde süreci yönetiyor. Geçici mühlet mart sonu bitecek. Mahkeme aksi bir karar vermezse bir yıllık kesin mühlet süresi devreye girecek. Ancak Erdoğan Baydemir’in bu süreleri beklemeden süreçten çıkma planları yaptığını duyduk.

Erdoğan Baydemir, kazandığını şirkete yatıran bir isim. 2000’lerden itibaren şirkete sürekli yatırım yaparak dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline getirmiş. 25 milyon dolarlık yatırımla brode üretim tesisi kurarak entegre bir yapı oluşturulmuş. Sessiz sedasız halı üretimine de girmiş. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ebatlı halı üretim tesisini kurmuş. İnovatif ürünler çıkarmaya devam ediyor. Şirketlerin bugün 2 bin 500 tedarikçisi 3 bin 500’e yakın müşterisi bulunuyor. Ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Şirketin mahkemeye sunduğu dosyada, grubun yıllık cirosu yaklaşık 600 milyon TL, borcu da yaklaşık aynı miktarda görülüyor. Bu durum, yönetilemez değil, şirketin probleminin birçok şirkette olduğu gibi nakit girişleri ile nakit çıkışlardaki zamanlama probleminden kaynaklandığı görülüyor. Grubun alacakları ise yaklaşık 226 milyon TL, yaklaşık 230 milyon TL’lik stok kayıt altına alınmış. Bu tablo borçların yönetilemez boyutta olmadığının da bir göstergesi. Mahkemeye sunmuş olduğu mali verilerden edindiğimiz intiba, grubun sadece nakde ihtiyaç duyduğu, yönünde. Şirketin yurtiçi ve dışından da yatırımcı ve kaynak arayışlarının sürdüğünü duyuyoruz. PARA DERGİSİ