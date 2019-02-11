Britanya, dünyaya açılmayı hedefleyen Türk markalarını bekliyor

Medyafors Fuarcılık Türkiye’den sonra tüm dünyadaki franchise fuarlarının kapılarını Türk marklarına açıyor. Türk markaları ile Britanyalı yatırımcıları buluşturacak Birleşik Krallığın en büyük uluslararası franchise fuarı “International Franchise Show London” 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde Excel London fuar merkezinde gerçekleştirilecek. 70 ülkeden 160’dan fazla marka ve 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, sektörlerinde başarılı işlere imza atmış markalar yer alacak. Britanya Franchise Derneğinin desteklediği fuarda yatırımcı ve marka temsilcilerini bilgilendirici 80’den fazla atölye çalışması ve çeşitli seminerler gerçekleştirilecek. Fuar 27 yılı aşkın süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde franchise ve sektör fuarları organize eden Amerika merkezli MFV Expositions bünyesinde düzenlenecek.



2018 fuar sonuç raporuna göre; 9600 profesyonel ziyaretçi fuara geldi. Ziyaretçilerin %56’sı franchise almak isteyen yatırımcılar, %41’i 100 bin sterlin ve üzeri yatırım gücüne sahip iş insanlarından oluşuyor. Fuardan somut iş birlikleriyle ayrılan katılımcılar; Afrika, Avrupa ve Asya’dan gelen yatırımcılar ile master franchise anlaşmaları imzaladı.



İngiltere, Avrupa’da iş kurmanın en kolay olduğu ülkelerden bir tanesi. Türkiye ve İngiltere arasında ekonomiyi geliştirmek adına birçok anlaşma yapılıyor. Bunlardan biri olan Ankara Anlaşması gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes İngiltere'de iş kurma hakkına sahip oluyor. Dünyada yolsuzluğun en az olduğu ülkelerden biri olması sebebiyle iş dünyası için son derece istikrarlı bir atmosfer sağlaması, coğrafik konumu sebebiyle İngiltere üzerinden Avrupa ve dünyaya daha kolay yayılma imkanına elverişli olması, kara, deniz, hava ve demir yollarıyla ulaşım ağına sahip olması, çeşitli ve büyük tüketici tabanına sahipliği, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verilerine göre, 2.ülke olması bu ülkeyi fırsatlar ülkesi yapıyor. “International Franchise Show London” İngiltere’ye açılmayı hedefleyen Türk markaları ile dünyanın birçok yerinden gelen on binlerce yatırımcıyı bir araya getirecek.



