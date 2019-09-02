Bu fuar ile dünya sahnesinde olacaksınız!

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük franchise fuarı iş dünyasına yön vermeye devam ediyor. Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği, ERA Real Estate ana sponsorluğu ve A Para ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Fuar Merkezi 6-7. hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, ürün ve hizmet veren tedarikçileri girişimci ve yatırımcılarla 17. kez İstanbul’da buluşturacak. Franchise sektörünün kalbinin attığı Bayim Olur musun 2019, pazar büyüklüğü



50 milyar dolara ulaşan franchise sektörüne, 4 günde 1 milyar dolarlık hacim kazandırmayı hedefliyor.







KOSGEB’in desteklediği fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamakla birlikte ziyaretçi, katılımcı sayısı ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor. 50 m2’ye kadar m2 başına 100 TL KOSGEB desteği olan fuar’ ın toplamda 5431 m2’si desteklenmekte olup son başvuru tarihi 4 Ekim 2019’dur.



Tüm dünyanın buluşma noktası..



Dünyadaki sektör profesyonellerinin buluşma noktası olarak tüm ülkelerden ilgiyle karşılanan Bayim Olur musun fuarında geçtiğimiz yıl, 72 ülkeden gelen bin profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurtdışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Türkiye’deki markaların yurtdışına açılmasına yardımcı olan ve yurtdışı menşeli markaların ülke ekonomisine katkısını sağlayan Bayim Olur musun fuarında bu yıl ülke ve ziyaretçi sayısında geçen yıla göre önemli bir artış bekleniyor.







4 gün boyunca iş konuşun



Sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan Bayim Olur musun 2019’da, 100’ü aşkın ülkeden gelecek sektör profesyonelleri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluşacak. Franchise sektörüne yön veren Bayim Olur musun fuarı katılımcılarına 4 gün boyunca network, anlaşmalar, iş bağlantıları ve iş birlikleri vadediyor.



“Fuar, globalleşme ve dünyaya açılma adına önemli bir adım”







Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, bugüne kadar toplam 16 fuar gerçekleştirerek Bayim Olur musun Fuar’ına’ 400 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, 3500 yerli yabancı ve dünyaca ünlü markaların katılım sağladığını hatırlatarak şunları söyledi: “Markalar ve girişimcilere fırsat sunan franchise sistemine talebin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Ekonomiyi canlandıran bu sistem, aynı zamanda yerel markaların ulusal pazara, ulusal markaların ise yurtdışı pazarına açılmasına olanak sağlıyor. Bu yıl zincir markalar şubeleşme atağında hız kazanacaklar. Birçok yeni marka franchise sistemine dahil olacak. Girişimci sayısı ve ilgisi giderek artıyor. Büyümek isteyen markalar ile girişimcileri arasında köprü kurduğumuz aynı zamanda markalar ile hizmet sağlayan tedarikçi firmaları buluşturduğumuz bu dev organizasyon, m2 büyüklüğü, yerli yabancı katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile dünya franchise zirvesine ev sahipliği yapıyor. 200’e yakın perakende ve yeme-içme noktasının hedeflendiği fuarın yeme-içme oranı %40 olacaktır. Bununla birlikte pek çok sektörden katılım sağlayan fuarımızın ülke ekonomisinin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkısı oldukça büyük. Bu yolda hız kesmeden devam edeceğiz.”



