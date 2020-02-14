Bu fuar yenilenebilir enerjiyi teşvik edecek

ANFAŞ Uluslararası Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. 27-29 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ENEREX ANTALYA’nın kapılarını açacak.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuar aracılığıyla tüm kurum ve kuruluşlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması ve enerji dönüşümünün sağlanmasına öncülük etmeyi hedeflediklerini söyledi.

EN BÜYÜK İHTİYACIMIZ ENERJİ

Türkiye’de çok sayıda enerji fuarı yapıldığını belirten Ali Bıdı, “Turizmin, tarımın ve uzun zamandır ticaretin de en önemli merkezi olan Antalya’da en fazla ihtiyacımız olan enerjidir. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında oldukça ilerlemişken biz de 12 ay güneş gören kentimizde düzenleyeceğimiz fuarımızla enerji verimliliği ve dönüşümüne vurgu yapmak istedik. Doğal kaynakların korunması, yerli ve milli enerji üretim ve tüketimiyle ülke ekonomisinin daha iyi noktalara geleceği inancındayız. Bu çerçevede ENEREX ANTALYA ile tüm sektörleri yenilenebilir enerjiye teşvik etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

TURİZM VE TARIMDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Bıdı, son yıllarda artan elektrik faturaları nedeniyle sanayicisinden turizmcisine, çiftçisine çok ciddi maliyetler oluştuğunu belirterek sözlerine şunları ekledi: “Antalya turizm sektörüne 500’den fazla 5 yıldızlı otele; ayrıca 100’lerce 3 ve 4 yıldızlı otelle hizmet veriyor. Çevre illerle birlikte bin 500’ü aşkın turistik tesis de mevcut. Son yıllarda elektrik maliyetlerinin artmasıyla özellikle turistik tesislerin enerji giderlerinin düşmesi noktasında, yenilenebilir enerjiye ihtiyaç var. Bunun yanında tarım sektörünün de en büyük maliyeti yine enerji giderleri iken ANFAŞ olarak enerji verimliliği ve dönüşümü temalı bir fuar düzenleyerek tüm kurum ve kuruluşlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması ve enerji dönüşümünün sağlanmasına öncülük etmek istedik. Antalya ENEREX ile enerji üssü olacak”.

27-29 Şubat 2020 tarihlerinde ANFAŞ’ta düzenlenecek Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ENEREX ANTALYA, enerji sektörü temsilcilerin, bir araya getirerek enerji verimliliği ve dönüşümü bilincini artırmayı ve bu alandaki uzman profesyonellerle birlikte gelişmeler sağlamayı amaçlıyor.

ENEREX ANTALYA; güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerjisi sistemleri, hidrolik elektrik enerjisi sistemleri, biokütle ve atık sistemleri, kojenerasyon ve trijenerasyon, sıfır enerji bina sistemleri, doğalgaz sistemleri, elektrik perakende satış şirketleri, depolama ve şarj istasyonları, enerji verimliliği şirketleri, ısı pompa sistemleri, yalıtım ve mantolama sistemleri, finans ve sigorta kuruluşları, hibrit teknoloji sistemleri, LED ve aydınlatma sistemleri, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve meslek odaları gibi çok geniş bir katılımcı sektör kitlesine sahip olacak.