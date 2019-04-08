Bu fuarda "Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon" konuşulacak

Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun. Hastane enfeksiyonlarını en aza indirmenin yolu, sağlık sektörünün temizlik ve hijyen konularında bilinçlendirilmesi, bu alanda eğitimli personelin yetiştirilmesi ve kişisel hijyene özen gösterilmesinden geçiyor. Öyle ki, ellerin 15 saniye yerine 30 saniye süre ile yıkanması bile hastalık oluşumu riskini 10 kata kadar azaltıyor.



Endüstriyel temizlik dünyası ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu, Türkiye’nin en önemli endüstriyel temizlik sektörü fuarı INTERCLEAN İstanbul kapsamında, 10 Nisan Çarşamba günü 11:00-13:30 saatleri arasında yapılıyor.



Forum, İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Epidemiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Didier Pittet’in : ‘Interclean Amsterdam 2018’in Başarısı’ konulu hoş geldiniz konuşması ile başlayacak.







Etkinlikte sırasıyla T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı, Tıp Profesörü Emine Alp Meşe ‘Türkiye ve Komşu Ülkeler arasında Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü’, Prof. Dr. Didier Pittet ‘El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü’, Cenevre Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Araştırma Asistanı Alexandra Peters ‘Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler’, Londra Imperial Üniversitesi Salgın Hastalıklar Bölümü’nden Dr. Jonathan Otter‘Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi’, Cenevre Üniversitesi Hastanesi Hasta Güvenliği’nden Ermira Tartari RN ‘Temel Hijyen Uygulamaları, Hastane Ortamı Temizliği ve Dezenfeksiyon Uygulamaları’konularında söz alacak.







Etkinlik soru ve cevap bölümü ile sona erecek. Aynı gün, 13:30-14:30 saatleri arasında Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu, ‘Yeni Nesil Dezenfektan ile Hastane İnfeksiyon Zincirini Kırmak’ konulu konferans verirken, 14:30-15:30 saatleri arasında Burçin Sayar Karahan ‘ın moderatörlüğünde ‘Türkiye, Orta Doğu ve BDT Ülkeleri ile İş İlişkileri Kurmak’ Paneli gerçekleşecek.



