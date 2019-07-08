Bu okula hepimizin ihtiyacı var Bu ülkede yatırımını ‘ara eleman’ bulamadığı için yapamayan sanayici var. Ama ara eleman eksikliğinin sıkıntısı sadece sanayide çekilmiyor. Tarım kesimi de ara eleman bulamamaktan şikayetçi.

İşsiz üniversitelilerin önemli bölümü ziraat mühendisi… Profesyonel çiftçilerin ziraat mühendislerinden fazla tarlada bahçede çalışacak nitelikli elemana ihtiyacı var. Onlar da tıpkı sanayiciler gibi ara eleman bulmakta zorluk çekiyor.



Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Nur Özkan’la konuştum. Bahçesinde çalıştırdığı personeller arasında okuma yazma dahi bilmeyenlerin bulunduğu tarım işletmelerinin varlığından bahsetti.



İlacı el yordamıyla atan, budamayı öğrenebildiği kadar yapanlarla üretim yapmaya çalışmanın zorluklarını, verimsizliği, kaybedilen değer ve zamanın büyüklüğünü anlattı.



“Üzüldüm” deyince “Mutlu olabileceğimiz bir haberim var” dedi ve devam etti:



“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen yıl Adana’ya ‘Tarım Meslek Lisesi’ olarak değerlendirilmek üzere 24 derslikli modern bir okul yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etti. Tarımda ara eleman eksikliği sorununun giderilmesinde bu okuldan beklentimiz büyük.”

Bir ekonomi yazarı olarak yaşadığım şehirde böyle bir okulun açıldığından nasıl haberdar olamadığıma hayıflandım. Biraz araştırınca tam da bize özgü bir öykü çıktı ortaya.



Türkiye’de tarım sektörünün en güçlü şehrinde böylesi bir eğitim kurumunun neden bu kadar geç kaldığını sorgularken öğrendiğim ayrıntılar beni şaşırttı ve üzdü.



Okul geçen yıl açılmış. Yeterince tanıtılmadığı için 24 derslikli okula ancak bir sınıf öğrenci kaydedilebilmiş. 40 öğrenciyle öğretim yerine idareciler okul boş kalmasın diye sınıflar Sarıçam Kız Meslek Lisesi öğrencileriyle doldurulmuş. Eğer bu yıl da Adana Tarım Lisesi’ne yeterli öğrenci kayıt yaptırmazsa okulun kapanması gündeme gelecek.



Bu süreçte sevindiren gelişme geçen hafta yaşanmış. Adana Ticaret Odası (ATO) koordinasyonunda Adana Çiftçiler Birliği ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirilmiş. Detayları ATO Meclis Üyesi Tülin Erdem ışık’tan aldım. Tarım sektöründeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Adana Tarım Lisesi öğrenci sayısının artırılmasına yönelik çalışma yapılması kararlaştırılmış.



‘Bahçe Bitkileri’, ‘Süs Bitkileri’, ‘Peyzaj’, ‘Tarım Alet ve Makineleri’, ‘Tarla Bitkileri’ gibi dalları bulunan tarım lisesinde öğrenim görecek öğrencilere burs verilmesi, yurt imkanı ve tarımsal işletmelerde staj gibi teşvikler kararlaştırılmış.



Elbette bu teşvikler bu dönem daha fazla öğrencinin bu okulu tercih etmesinde pozitif etken olacak. Ama yeterli olmayacak. Zira tarımda atılım yapmak, katma değeri yüksek üretim ve verimlilik ancak ara eleman sorununu çözmüş tarım kesimiyle mümkün olabilecek.



Bu okula meslek odaları, ziraat odaları, tarım sektörüne yönelik sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra şehirdeki her kurum ve kişinin destek vermesi gerekiyor.



Türkiye'nin en güçlü ziraat fakültesine sahip Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) de bu liseye özel olarak odaklanmasında yarar var. ÇÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlilerinin uygun zamanlarında bu lisede derslere girmesi öğrencilere değer katar. Ayrıca ÇÜ’nün deneme üretimi yapılan tarla ve bahçelerinde bu öğrencilerin görev almasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.



Diğer taraftan tarım sektöründe olalım ya da olmayalım, bu okula sahip çıkmamız tarımsal alanda Adana olarak etkinliğimizi artıracak, verimliliğimizi yükseltecek, dolayısıyla hepimiz kazanacağız.



Peki, ‘Biz ne yapabiliriz?’ diyorsanız:



12 Temmuz’a kadar bu okuldan çevrenizi haberdar edebilirsiniz. Toprağı, bitkiyi seven, kariyerinde son dönemin en stratejik sektörü tarımda geliştirmek isteyen öğrencileri bilgilendirebilirsiniz.



Refleks Köşe Yazarı Mehmet Uluğtürkan