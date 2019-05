​Bu ses yardımlaşmaya çağırıyor

38 yıldır bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda, sosyal medya üzerinden başlattığı niyetliyiz projesi ile Ramazan ayında herkesi yardımlaşmaya davet ediyor. “Yemeğini Paylaşmak İçin Ses Ver” diyen Reis Gıda, proje kapsamında, boş tabağa kaşık ile vurulan anın videosunu #SesVer etiketiyle yapılan her paylaşım adına resmi yardım kuruluşlarına bakliyat yardımı yapacak.

Reis Gıda, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında herkesi yardımlaşmaya çağırıyor.Sosyal medya kullanıcılarından, kendi hesapları üzerinden boş tabağa kaşık ile vurularak ses çıkartılan anların videosunu isteyen Reis Gıda, #SesVer etiketiyle paylaşılan videoları yardıma dönüştürüyor. Paylaşılan her video ile resmi yardım kuruluşlarına bakliyat desteğinde bulunuyor ve ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.Tabağımızı paylaşalım umudu çoğaltalım diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sosyal medya üzerinden başlattıkları projeden şu şekilde bahsediyor: “Ramazan ayında elimizi uzatmaya niyetliyiz, sloganı ile başlattığımız projemiz sayesinde her yıl olduğu gibi bu yılda yemeğe ulaşamayanlar için paylaşmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Ramazan demek paylaşmak demektir. Paylaşmayı ve birlikteliğiyüzyıllardır sürdüren bir milletiz. Bunun bilinciyle çocuklarımızı büyütmeliyiz. Bizlerin büyütüldüğü “komşun aç yatarken tok uyumakolmaz” düşüncesini bizlerde çocuklarımıza aşılamalıyız. Unutmayalım ki paylaşmak umudu çoğaltır” dedi.Yapılan her paylaşımı resmi yardım kuruluşlarına desteğe dönüştürdüklerini belirten Mehmet Reis, “İhtiyaç sahiplerine umut oluyoruz, tabaklarını sizlerin paylaşımlarıyla dolduruyoruz. Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya niyetliyiz. Tuttuğumuz oruçlar ile ihtiyaç sahiplerinin hislerini anlamaya çalıştığımız 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bizleri çok daha sıkı bir bağ ile bağlıyor. Birlik ve beraberliğimizi daim tutmamız için bizleri güçlü kılıyor. Olanın olmayan ile paylaştığı, tokun açın halinden anladığı, kardeşliğin daim olduğu bir Ramazan ayı diliyorum ” dedi.Gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı geçtiğimiz yıllarda yılın “” ne layık görülen Reis Gıda kaliteden ödün vermeden, gıda güvenliğine uygun ürün üreterek, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutuyor.