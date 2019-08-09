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Buğday hasadının da zamanı değişti

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, iklim değişikliğinin hasat dönemini olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, “Tarım uygulamalarımızın da bu değişikliğe göre yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Özellikle bu konuda bilim insanlarının çalışma yapıp çiftçiyi bilgilendirmesi gerekiyor” dedi.

Buğday hasadının da zamanı değişti
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Türkiye’nin tahıl ihtiyacını karşılayan ilk beş il arasında yer alan Sivas’ta, buğday hasadı başladı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, merkeze bağlı Himmetfakı köyündeki hasadı yerinde inceleyerek çiftçilerden bilgi aldı. Bu yılki yağmurların beklenenden geç yağması ve ani ısınmaların hasatta bazı olumsuz etkilenmelere neden olduğu belirtildi.

Çetindağ, buğdayda %30-40 oranında kalite kaybı olduğunu belirterek, “İklim şartlarının değişmesi, mayıs ve nisan aylarında beklenen yağmurların haziran ayına sarkması dolayısıyla bir sıkıntı oldu. 2018 yılında gübre fiyatlarının da çok pahalı olması ve fazla kullanılamaması nedeniyle buğday kalitesinde bir nebze de olsa kalite düşüklüğü var ama buna da çok şükür diyoruz. Zor şartlar altında ve girdilerin çok pahalı olduğu bir dönemde çiftçilik yapan ve ülkemize katma değer kazandıran çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 gün daha Sivas’ta buğday hasadı devam edecek” dedi.

“İklim Değişikliği Etkiliyor”

Sivas’ın daha önce yıllık 1 milyon ton oranındaki buğday rekoltesinin yıllar içinde düşüşe geçtiğini ve bu yıl, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 450-500 bin ton arasında ürün beklendiğini anlatan Çetindağ, “Gübre ve tohum fiyatlarının yanı sıra 2019 yılında iklim şartlarının çok etkilemesi, yağmurların zamanında yağmaması buna neden oldu. Artık iklimler değişti, küresel ısınma başladı. Bizim de tarımımızı buna göre ayarlamamız lazım. Çiftçimizi buna göre hazırlamamız lazım. Beklenmedik zamanlara sarkan yağmurlar, birden yaşanan ısınmalar buna hazırlık yapılması gerektiğinin işareti. Özellikle bilim insanlarımızın, üniversitedeki hocalarımızın, çok değerli ziraat mühendisi profesörlerimizin, veterinerlerimizin buna göre çalışma yapması gerekir. Herkes elini taşın altına koysun, sahaya insin ve iklim değişikliklerine göre biz kendimizi ayarlayalım” diye konuştu.

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SivasIklim EkonomisiBuğday HasadıSivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ
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