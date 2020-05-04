Buğday prim ve desteklerine ilk açıklama Adana'dan geldi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hububat alım fiyatları ile destek ve prime yönelik açıklamayı değerlendirdi.

İşte o açıklama;

Tarım sektörünün öneminin arttığı ve özellikle buğday gibi stratejik bir ürünün hasadına az bir süre kala, dünyanın içinde bulunduğu virüs salgını nedeniyle dışarıdan tarımsal ürün tedariğinin zorlaşacağı, tarımsal ürünlerde tüm ülkelerin millileşme akımı içine girdiği bu günlerde, hububat fiyatlarının erken açıklanması piyasaları düzenleme ve spekülasyonları önleme açısından önemli olmuştur.

Hasat döneminde hububat ithalatı yapılmayacağı taahhüdü ve açıklanan ton başına 1.650 TL’lik fiyatın dünya fiyatlarıyla aynı seviyede olması, iç piyasamızda buğdaya olan talebi arttıracağı kanaatindeyim.

Bir zamanlar dünya fiyatlarıyla ürün almak isteyen ve yurt içi fiyatlarını yüksek bulan sanayici ve tüccarımızın bu fırsatı değerlendireceğini ümit ediyorum. Hava şartları ve yağışın da ülke genelinde olumlu devam etmesi şartıyla verimli bir yıl geçerse açıklanan fiyatın çiftçimizi tatmin edici seviyede olacağına inanıyorum.

Ancak yapılan açıklamadan geçen yıl ton başına 100 TL olarak verilen fiyat fark (prim) desteğinin, bu yıl diğer desteklerle beraber toplam 230 TL olduğu anlaşılıyor ki bu yetersiz olacaktır. Çünkü çiftçi kazanamadığı için buğday ekmekten kaçınıyor, suyu da bulursa başka ürünlere yöneliyor.

Çiftçiye buğday ektirmek için prim desteğini yüksek tutmak gerekir. Bizim beklentimiz buğday fiyatının 1.650 TL, geçen yıl tona 100 TL olan primin ise diğer destekler hariç 200 TL olması yönündeydi. Bu duruma da açıklık getirilirse bu yıl hasatta buğdayını satan çiftçi de, imkanı olup lisanslı depolarda bekleten de kazanacaktır temennisiyle, tüm buğday üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.

Saygılarımla,

Mutlu Doğru

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı