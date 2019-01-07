Burger King® Google’da Örnek Gösterildi Efsane lezzetlerin vazgeçilmez adresi Burger King®, oyun tutkunları için geliştirdiği Pro-Gamer menüler için hayata geçirdiği dijital pazarlama çalışmaları ile Google’da örnek gösterildi.

İletişim kampanyalarında “Hedef kitlemiz neredeyse oradayız” stratejisini benimseyen Burger King®, hem online hem de offline mecralarda hayata geçirdiği başarılı pazarlama faaliyetleriyle ödülleri toplamaya devam ediyor.



Tüketiciyi dinlemenin ve onların isteklerine, onların bulunduğu mecralardan cevap veren özel iletişim kampanyaları oluşturmanın başarıyı getirdiğine inanan Burger King®, gençleri yakalamak adına son yıllarda tüm dünyada popülerliği artan e-spor kategorisini sahiplendi ve “gamer”lar için Pro-Gamer menüyü geliştirdi.



Hızla büyüyen e-spor dünyasından seçilen “gamer”ların günlük rutinlerini gözlemleyerek onlardan edindiği geri bildirimlere göre onlara en uygun menüyü geliştiren Burger King®, izlenme ve satış rakamlarıyla büyük bir başarı sağlama, marka imajını pekiştirme ve kendi hedef kitlesine bire bir uyan bu yeni kitleyi sahiplenme hedefiyle yola çıktı.



Bu yeni menüyü hedef kitleye tanıtmak üzere YouTube’da genç-yetişkin oyuncu profiline odaklanan bir kampanya yürüten Burger King®, dijital medya ajansı SEM ile birlikte YouTube ve e-spor dünyasının dinamiklerine uygun “challenge” konseptli, eğlenceli bir film hazırladı. Film ana ve bumper videolar ile hedef kitleye tanıtılırken, kampanyanın bütün iletişimi sadece dijital kanallardan profesyonel e-spor oyuncuları ile iş birliği yaparak desteklendi.



Dijitalde yaşayan gençlere ulaşmak için sadece dijital kanallardan iletişim yapan marka, kullanılan mecralarda bilgisayar oyunları oynayan “gamer” kitle üzerinde olumlu bir etkileşim yarattı.

Burger King® Dijital Pazarlama & Teknoloji Direktörü Burak Akın, “gamer” kitlesini dijital kanallarda ilk defa hedefledikleri için Burger King® olarak bu kitlenin tanımını yapmak, uygun hedef kitle segmentlerini belirlemenin zorlayıcı olduğunu belirterek, “Brand Lift sayesinde hangi kitlelerin daha iyi performans gösterdiğini ölçümledik ve kampanya dönemi içerisinde satış hedeflerine yönelik optimizasyonlar yaptık” dedi.